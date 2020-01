MG Hector Caught fire : ब्रिटिश वाहन निर्माता कंपनी एमजी मोटर्स भारत में अपने पहले प्रोडक्ट हेक्टर के लिए जाना जाता है। हेक्टर को लांचिंग के बाद से ही ग्राहकों ने खूब पसेद किया है। इसके लोडेड फीचर्स के कारण यह कार हमेशा चर्चा में रहती है। फिलहाल हेक्टर का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह कार धू धू कर जल रही है।

बताया जा रहा है कि जिस कार में आग लगी हुई है वह हेक्टर का पेट्रोल मॉडल है, और इस कार को एलजी हाउस रोड़ पर दिल्ली में जलते देखा गया है। हेक्टर को इसके ग्राहक ने दिसंबर में खरीदा था जिसे अभी तक महज 9,000 किमी ही चलाया गया है। हालांकि इससे पहले भी मुंबई के बेन्ड्रा में हेक्टर का डीजल मॉडल धू-धू कर जलने लगा था। दोनों ही बार आग कार के फ्रंट में लगी है।

MG Hector भारत में 1.5लीटर 4 सिलेंडर युक्ल टर्बो चार्जड पेट्रोल इेजन के साथ आती है। जो 141HP की पावर और 250Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ ही हेक्टर में 2.0 लीटर का डीजल इंजन भी मिलता है, जो 168BHP की पावर और 350Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।

MG Hector Explodes into a Feiry ball in Delhi .Here is the Video . #MGHector #MGZSEV pic.twitter.com/z4o6x2f141

— Bhavana chaudhary (@Bhavana09798359) January 23, 2020