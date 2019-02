Maruti Wagon R Electric to be launch soon: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय हैचबैक कार वैगनआर का नया इलेक्ट्रिक वर्जन पेश करने जा रही है। नई Maruti Wagon R Electric की सबसे खास बात ये होगी कि ये कार भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारों के सेग्मेंट में सबसे कम कीमत की होगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार नई मारुति वैगनआर इलेक्ट्रिक की कीमत तकरीबन 7 लाख रुपये होगी। इस कीमत में इलेक्ट्रिक कारों को दी जाने वाली सब्सिडी को भी शामिल किया गया है। दरअसल इस कार को भारत सरकार द्वारा संचालित FAME स्कीम के तहत पेश किया जाएगा। इस स्कीम का अर्थ (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric vehicles) है। सरकार ने ये स्कीम देश में इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण और प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया है।

बताया जा रहा है कि इस स्कीम के तहत मारुति सुजुकी वैगनआर इलेक्ट्रिक पर तकरीबन 1.24 लाख रुपये से लेकर 1.38 लाख रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। ऐसी भी खबर है कि इस कार को लांच किए जाने के दौरान इसकी सब्सिडी में कुछ और भी बदलाव किया जा सकता है।

आपको बता दें कि, मारुति वैनगआर इलेक्ट्रिक को पहली बार सितंबर 2018 में आयोजित मूव समिट में ​प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद से इस कार को देश की सड़कों पर कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस कार के डिजाइन को सोलियो प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इस कार में कंपनी 72 वोल्ट का मोटर प्रयोग करेगी और इसमें 10 से 25 किलोवाट का बैटरी पैक शामिल किया जाएगा।

एक बार फुल चार्ज होने के बाइ ये कार 150 से 200 किलोमीटर तक का सफर करने में सक्षम होगी। इसके अलावा इस कार को महज 40 मिनट में ही 80 प्रतिशत तक आसानी से चार्ज किया जा सकेगा। नई Maruti Wagon R electric में कंपनी बेहतरीन फीचर्स को शामिल करेगी इस कार में एलईडी लाइटिंग, एबीएस, ड्यूअल एयरबैग और 7.0 इंच का ट्च स्क्रीन इन्फोटेंमेंट सिस्टम दिया जाएगा। इस कार को कंपनी आगामी 2020 तक भारतीय बाजार में पेश कर सकती है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App