महिंद्रा की थार एसयूवी ने क्रैश टेस्ट में 4 स्टार हासिल करके देश की सबसे सुरक्षित टॉप 10 कारों में चौथा स्थान हासिल किया है। इस लिस्ट में महिंद्रा ग्रुप और टाटा की कारों का जलवा देखने को मिल रहा है। हालांकि देश के कार मार्केट में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी मारुति सुजुकी की सिर्फ एक कार ही टॉप 10 में है। GlobalNCAP की ओर से किए गए ट्वीट के मुताबिक महिंद्रा XUV 300 सेफ्टी के मामले में 5 स्टार के साथ पहले नंबर पर है। एजेंसी ने दूसरे पर नंबर पर टाटा मोटर्स की हाल ही में लॉन्च हुई कार Tata Altroz को रखा है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर Tata Nexon है और चौथे स्थान पर महिंद्रा थार है।

इसके अलावा टाटा समूह की टाटा टियागो और Tata Tigor जैसी कारें भी लिस्ट में शामिल हैं। मारुति सुजुकी की सिर्फ विटारा ब्रेजा को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ब्रेजा को 4 स्टार मिले हैं और वह 10वें नंबर पर है। इसके अलावा मारुति सुजुकी अर्टिगा 12वें नंबर पर है। इस कार को क्रैश टेस्ट में तीन स्टार हासिल हुए हैं। देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक मारुति सुजुकी स्विफ्ट इस सूची में 17वें नंबर पर है। इस कार को क्रैश टेस्ट में सिर्फ दो स्टार मिले हैं। मारुति सुजुकी की वैगनआर को दो स्टार के साथ 19वें नंबर पर रखा गया है।

टॉप 10 कारों की लिस्ट में टाटा मोटर्स की 5 कारें शामिल हैं और महिंद्रा की 3 कारों को इसमें जगह दी गई है। इन दोनों ही भारतीय कंपनियों ने कारों की मजबूती के मामले में अपना दबदबा कायम किया है। यही नहीं फीचर्स में अपडेट के साथ ही इन कंपनियों ने मार्केट शेयर में भी अपनी स्थिति में सुधार किया है। महिंद्रा थार की बात करें तो इस गाड़ी को रोड से अलग भी बेहद सेफ माना गया है। इसी वजह से इस कार को इंडियन ऑफ-रोडर का भी खिताब दिया गया है।

Today's crash test result shows a growing vehicle safety trend in the Indian car market, which combines minimum regulatory requirements with the purchasing power of #SaferCarsForIndia informed consumers, helping to drive demand for ever safer vehicles. https://t.co/h8Eo7VGYor pic.twitter.com/ClXLEeYJfQ

— GlobalNCAP (@GlobalNCAP) November 25, 2020