Maruti Suzuki Ties with Mahindra Finance: देश में लॉकडाउन ​के दौरान आई ब्रिकी में भारी गिरावट के चलते वाहन निर्माता कंपनियां गाड़ियों को सेल करने के लिए नई-नई स्कीम पेश कर रही हैं। हाल ही में देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी Maruti Suzuki India Limited ने महिंद्रा फाइनेंस से हाथ मिलाया है। जिसके जरिए वाहनों को खरीदने वाले ग्राहक कम और आसान ईएमआई का लाभ उठा स​केंगे। आइए बताते हैं कि मारुति के महिंद्रा फाइनेंस से हाथ मिलाने पर आपको कौन-कौन से फायदे हो सकते हैं।

Buy now pay later स्कीम: मारुति ने ग्राहकों की सुविधा के लिए Buy now pay later स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत ग्राहकों को 2 महीनें की ईएमआई से राहत मिलेगी। इसके जरिए आप आज वाहन को खरीदकर 2 महीनें बाद से अपनी ईएमआई शुरू कर सकते हैं।

Step up EMI सकीम: इस स्कीम में अंदर ग्राहक अपनी ईएमआई से 6 महीनें के लिए राहत पा सकते हैं। इस ईएमआई का प्रयोग कंपनी की शर्तो पर लागू होता है।

Balloon EMI स्कीम: इस स्कीम के जरिए अगर ग्राहक आज कार खरीदते हैं,तो ग्राहक को कुल कीमत का 25% अपनी ईएमआई के आखिरी में देना होगा। इसके अलावा कंपनी ने एक Agricultural customer स्कीम भी लॉन्च की है, जिसके हर 3 महीनें बाद EMI का विकल्प रखा गया है।

महिंद्रा फाइनेंस के साथ साझेदारी पर बोलते हुए कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि “महिंद्रा फाइनेंस का पूरे भारत में एनबीएफसी नेटवर्क है। यह कस्बों, ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में नो इनकम प्रूफ ग्राहकों को ऋण देने की क्षमता रखता है। वहीं मारुति सुजुकी की एक तिहाई से अधिक खुदरा बिक्री ग्रामीण क्षेत्रो से आती है। ऐसे में हमें पूरा विश्वास है कि भारत के सबसे बड़े एनबीएफसी नेटवर्क के साथ यह गठबंधन COVID-19 महामारी के कारण पैदा होने वाली मौजूदा चुनौतीपूर्ण स्थिति में हमारे ग्राहकों को आसान किश्तो पर लोन उपलब्ध कराने में मदद करेगा।

