Auto Expo 2023: Maruti Suzuki पेश कर सकती है YTB Baleno Cross और 5 Door Jimny, पढ़ें कंप्लीट रिपोर्ट

Auto Expo 2023 में इस बार कंपनियों का फोकस Electric Vehicles पर होगा लेकिन साथ में कई नई कार भी शोकेस होने वाली हैं जिसमें Baleno Cross और 5 Door Jimny भी शामिल है।

Maruti Suzuki Auto Expo 2023 में जिन कारों को पेश कर सकती है उनमें से एक 5 डोर जिम्नी भी है। (फोटो- SUZUKI)

पढें कार-बाइक (Carbike News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram