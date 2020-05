भारत में फैले कोरोना संकट के कारण आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई है। जिसमें हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसे में वाहन कंपनियां भी भारी नुकसान से गुजर रही हैं। देश की दिग्गज वाहन कंपनियों ने भी अप्रैल के आंकड़े जब जारी किए तो वह चौकाने वाले रहे। हालांकि अब Maruti, Hyundai, Toyota, Tata Motors, Volkswagen जैसी सभी कंपनियों ने Buy Now Pay Later स्कीम का रुख कर लिया होगा। यह स्कीम आपको कार खरीदने की अनुमति तो आज ही देती है, लेकिन आप इसमें अपनी ईएमआई (EMI) 2 से 3 महीने बाद शुरू कर सकते हैं।

जहां Volkswagen अपनी एक नई Holiday Scheme से ग्राहकों को आ​कर्षित कर रही है, वहीं टाटा मोटर्स महज 50,000 रुपये मे कार क मालिक बनने की घोषणा कर चुका है। हाल ही में देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने भी Buy-Now-Pay-Later लॉनच की है, जिसमें ग्राहकों को 2 महीने की ईएमआई से राहत दी जा रही है। इसी तर्ज पर Hyundai, Mahindra और Toyota जैसी कंपनियां भी नई नई पेशकश कर रही हैं।

बता दें, इन सब के बीच हुंडई ने नौकरी पेशे वालों के लिए एक ‘Hyundai EMI Assurance’ प्रोग्राम शुरू किया ​था, जिसमें अगर कोई ग्राहक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है, और उसकी जॉब चली जाती है, तो कंपनी ग्राहक की तीन ईएमआई पेय करेगी। हालांकि सह स्कीम 31 मई तक ही मान्य होगी।

इसके अलावा Mahindra & Mahindra ने भी डॉक्टर्स के लिए 90 दिन की अवधि तक Buy Now, Pay Later योजना शुरू की है। जिसमें 50 प्रतिशत लोन की प्रोसेसिंग फीस पर भी छूट दी जा रही है। इसके साथ ही अगर कोई ग्राहक महिंद्रा की एसयूवी खरीदना चाहता है, तो उसके लिए Own Now, Pay in 2021 स्कीम लागू की गई है, यानी कार को आप आज खरीदकर घर ले जाएं और ईएमआई 2021 से देनी होगी। इसमें लोन अवधि को आप 8 साल के लिए भी बढ़ा ​सकते हैंं।

नोट: यहां दी गई स्कीम के बारे में जानकारी के लिए कंपनी के नजदीक डीलरशिप से संपर्क करें।

