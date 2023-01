Auto Expo 2023: Maruti Suzuki Jimny 5 door हुई लॉन्च, जानें कीमत, फीचर्स, इंजन की कंप्लीट डिटेल

Maruti Jimny 5 door को लॉन्च करने के साथ ही कंपनी ने इसकी बुकिंग विंडो को भी ओपन कर दिया है।

Maruti Suzuki Jimny 5 door को कंपनी ने 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ मार्केट में उतारा है। (फोटो- MARUTI SUZUKI)

