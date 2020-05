Maruti Jimny से लेकर Tata HBX तक ऑटो एक्सपो में पेश हुईं थीं ये गाड़ियां अब लॉकडाउन के बाद होंगी लांच! जानें पूरी डिटेल

Upcoming All New Cars in India: साल की शुरुआत में फरवरी महीने में देश में ऑटो एक्सपो 2020 का अयोजन किया गया था। इस मोटर शो में कई दिग्गजों ने अपने एक से बढ़कर एक नए वाहनों को पेश किया था। जिसमें मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब लॉकडाउन के खत्म होने के बाद इन वाहनों को बाजार में उतारने की तैयारी हो रही है, जल्द ही बाजार में Maruti Jimny से लेकर Tata HBX जैसी एसयूवी लांच की जाएंगी। तो आइये जानते हैं इनके बारे में –

1. MG Gloster: प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी एमजी मोटर भी भारतीय बाजार में अपनी नई एसयूवी ग्लॉस्टर को पेश करने की तैयारी कर रही है। इस एसयूवी को Maxus D90 के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। इस एसयूवी को कंपनी ने बीते ऑटो एक्सपो के दौरान प्रदर्शित किया था। बाजार में लांच होने के बाद यह एसयूवी सीधे तौर पर Toyota Fortuner को टक्कर देगी। इसमें 2.0 लीटर की क्षमता का पेट्रोल और डीजल इंजन प्रयोग किया गया है, जो कि 220 PS की पावर जेनरेट करता है।

2. MG G10: कंपनी बाजार में मिनिवैन ‘G10’ को भी लांच करने की तैयारी कर रही है। चीन के बाजार में पहले से ही यह बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह कार 6 सीटर, 7 सीटर और 9 सीटर वर्जन के साथ उपलब्ध है, हालांकि अभी इस बारे में कोई खबर नहीं मिली है कि किस वैरिएंट को कंपनी भारतीय बाजार में उतारेगी। इसके पेट्रोल वर्जन में कंपनी ने 2.0 लीटर की क्षमता का पेट्रोल और 1.9 लीटर की क्षमता का डीजल इंजन प्रयोग किया गया है। इसके इंटीरियर में कंपनी ने 10.1 इंच का ट्चस्क्रीन इन्फोटेंमेंट सिस्टम दिया है।

3. Tata HBX: टाटा मोटर्स ने बीते ऑटो एक्सपो के दौरान अपनी नई माइक्रो एसयूवी HBX से पर्दा उठाया था। नई Tata HBX कह लंबाई 3,840mm, चौड़ाई 1,822mm, वहीं इसका इसमें 2,450mm का व्हीलबेस दिया जाएगा। इसके आकार पर जाएं तो यह माइक्रो एसयूवी लंबाई और व्हीलबेस में मारुति स्विफ्ट के आकार की है। HBX को Tata की इम्पैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज का उपयोग करके तैयार किया गया है, जिसमें हैरियर SUV के डिजाइन की झलक दिखाई देती है। इसमें 1.2 लीटर की क्षमता का 3 सिलिंडर युक्त पेट्रोल इंजन प्रयोग कर सकती है, जो कि 86hp की पावर और 113 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।

4. Skoda Karoq: स्कोडा ने भी ऑटो एक्सपो के दौरान अपनी मिडसाइज SUV Karoq को पेश किया था। कंपनी इसे कम्पलीट बिल्ट यूनिट (CBU) रूट से भारत में लांच करेगी। इसमें कंपनी ने 1.5 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन का प्रयोग किया है जो कि 150 PS की पावर और 250 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन गियरबॉक्स को शामिल किया गया है। इसमें कंपनी ने 17 इंच के एलॉय व्हील के साथ पैनारोमिक सनरूफ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED हेडलैंप और 8.0 इंच का ट्चस्क्रीन इन्फोटेंमेंट सिस्टम दिया गया है।

5. Suzuki Jimny: मारुति सुजुकी ने अपनी नई Jimny को पेश किया है। Maruti Gypsy के शौकीनों के लिए ये नई एसयूवी काफी आकर्षित करेगी। ये एसयूवी ग्लोबल मार्केट में पहले से मौजूद है और कंपनी ने इसके चौथे जेनरेशन को यहां के मोटर शो में पेश किया था। यहां के मार्केट में कंपनी इसके 5 डोर वर्जन को पेश करेगी। इस एसयूवी में कंपनी 1.5 लीटर की क्षमता का K15B पेट्रोल इंजन प्रयोग कर सकती है। इसका इंजन 102hp की पावर जेनरेट करता है और इसमें 5 स्पीड मैनुअल और 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स दिया गया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। जनसत्‍ता टेलीग्राम पर भी है, जुड़ने के ल‍िए क्‍ल‍िक करें।