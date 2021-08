हैचबैक सेगमेंट की Maruti Baleno और Hyundai i20 के बीच जानिए। कौन सी कार देगी कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स के साथ दमदार माइलेज।

देश में कार सेक्टर का हैचबैक सेगमेंट अपनी माइलेज वाली कम बजट कारों के लिए जाना जाता है। लेकिन इसी सेगमेंट में कुछ ऐसी कारें भी हैं जो प्रीमियम फीचर्स और दमदार डिजाइन के साथ आती है।

अगर आप कम बजट में एक प्रीमियम हैचबैक खरीदना चाहते हैं तो यहां हम बताने वाले हैं उन दो कारों की पूरी डिटेल जो आपके बजट में फिट हो सकती है।

इसमें हम तुलना कर रहे हैं मारुति बलेनो और हुंडई आई20 कार के बीच जिसमें आप जानेंगे इन दोनों की कीमत, फीचर्स और माइलेज की पूरी डिटेल। ताकि आप अपने लिए सही विकल्प चुन सकें।

Maruti Baleno: मारुति बलेनो अपनी कंपनी की एक प्रीमियम हैचबैक है जिसको कंपनी ने 6 मैनुअल और 3 ऑटोमैटिक वेरिएंट में लॉन्च किया है।

इस कार में कंपनी ने 1.2 लीटर क्षमता वाला 1197 सीसी का इंजन दिया है। यह इंजन 83 पीएस की पावर और 113 एनएम का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इस इंजन के साथ कंपनी ने 5 स्पीड एएमटी गियरबॉक्स का विकल्प दिया है।

कार की माइलेज को लेकर कंपनी का दावा है कि ये कार 21.0 किलोमीटर से लेकर 23.87 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। कार की शुरुआती कीमत 5.98 लाख रुपये है जो टॉप मॉडल में 9.30 लाख रुपये हो जाती है।

Hyundai I20: हुंडई आई20 स्पोर्टी डिजाइन वाली प्रीमियम हैचबैक कार है। जो अपनी कंपनी की सबसे सफल कारों में से एक है। इस कार को कंपनी ने 16 मैनुअल और 8 ऑटोमैटिक वेरिएंट में लॉन्च किया है।

इस कार में कंपनी ने दो इंजन का विकल्प दिया है। जिसमें पहला पेट्रोल इंजन 998 सीसी और दूसरा डीजल इंजन 1493 सीसी का है।

इसके पेट्रोल इंजन की बात की जाए ये 998 सीसी का 1.0 लीटर क्षमता वला टर्बो पेट्रोल इंजन है। जो 120 पीएस की पावर और 172 एनएम का टॉर्क जनरेट कर सकता है। इस इंजन के साथ कंपनी ने 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और सीवीटी गियरबॉक्स का विकल्प रखा है।

कार की माइलेज को लेकर कंपनी का दावा है कि ये कार एक लीटर पेट्रोल पर 20.28 किलोमीटर और डीजल पर 25.2 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। कार की शुरुआती कीमत 6.91 लाख रुपये है जो टॉप मॉडल में 11.40 लाख रुपये हो जाती है।

