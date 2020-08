Anand Mahindra Meme: देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी Mahindra ने हाल ही में घरेलू बाजार में अपनी मशहूर एसयूवी Mahindra Thar के नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल को लांच किया है। इस एसूयवी को फिलहाल प्रदर्शित मात्र ही किया गया है, लेकिन इससे पर्दा उठते ही इसको लेकर चर्चाओं का बाजार शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर फैंस ने इस नई थार को लेकर शोले स्टाइल में मीम बनाकर साझा किया है, जिसे देखकर कंपनी के महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने तगड़ा रिएक्शन दिया है।

दरअसल, ट्वीटर पर एक यूजर ने अपने रिप्लाई पोस्ट में लिखा कि, “ये थार मुझे दे दे ठाकुर”, जिसके बाद आनंद महिंद्रा ने इस पोस्ट की तारीफ की और लोगों से कहा कि कोई इस पर एक विजुअल मीम तैयार करे। जिसके बाद एक यूजर ने शोले फिल्म के मशहूर सीन की तस्वीर को साझा करते हुए लिख कि “यह थार मुझे दे दे ठाकुर” इस मीम में संजीव कुमार की जगह पर आनंद महिंद्रा की तस्वीर को फोटोशॉप के माध्यम से लगाया गया था।

क्या था आनंद महिंद्रा का रिएक्शन: इस तस्वीर को देखकर आनंद महिंद्रा काफी प्रभावित हुए और उन्होनें लिखा कि “यह उनके पर्सनल अर्काइव में रखा जाएगा, हमारा गब्बर, मैं आ रहा हूं अपना हाथ वापस लेने”। इससे पहले आनंद महिंद्रा ने Mahindra Thar की तस्वीरों को साझा करते हुए ट्वीटर पर पोस्ट किया था कि Mahindra Thar को देखकर इंतजार करना मुश्किल है, यह SUV मुझे अभी मेरे गैराज में चाहिएं।

बता दें कि, Mahindra Thar को कंपनी आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर लांच करेगी। इस एसयूवी को कपंनी पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्प के साथ बाजार में पेश कर रही है। कंपनी ने इस नेक्स्ट जेनरेशन मॉडल के एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक कई बड़े बदलाव किए हैं। इसके अलावां इसमें नए और बेहतरीन फीचर्स को भी शामिल किया गया है। सबसे खास बात ये है कि इसके दूसरी पंक्ति में भी फ्रंट फेसिंग सीट्स दिए गए हैं।

इसमें सर्कूलर हेडलाइट्स के साथ 7 स्लॉट ग्रिल, चंकी व्हील्स और बॉक्सी टेल लाइट दिया गया है। यह नई एसयूवी काफी हद तक Jeep Wrangler की याद दिलाता है, इसका ज्यादातर हिस्सा उससे ही मेल खाता है। सबसे खास बात ये है कि नई 2020 Mahindra Thar को नए लैडर फ्रेम चेचिस पर तैयार किया गया है और इसमें न सस्पेंशन भी दिया गया है। इसमें 18 इंच का ब्लैक एलॉय व्हील भी दिया गया है, हालांकि इसके बेस वैरिएंट में कंपनी ने 16 इंच का एलॉय व्हील प्रयोग किया है।

This one goes into my personal archives…Aur Gabbar, main aa raha hoon apne haath wapas lene… https://t.co/L15lyfIACM

— anand mahindra (@anandmahindra) August 21, 2020