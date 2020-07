Mahindra Thar: महिंद्रा की प्रसिद्व एसयूवी THAR अपने आप में एक आईकान कार है। इस कार को सबसे पहले सन्र 1949 में यानी आज से करीब 71 साल पहले लॉन्च किया गया था। आज कंपनी ने इस कार के 71 साल पूरे होने पर शुरुआत से अब तक की एक वीडियो शेयर की है। जिसमें एक ऑफर भी दिया जा रहा है। इसके तहत महिंद्रा थार की कुछ पुरानी तस्वीरें साझा करने के लिए कहा गया है, जिसमें कुछ चुनिंदा तस्वीरों को कंपनी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करेगी।

बता दें, देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने घरेलु बाजार में अपनी लो​कप्रिय एसयूवी Mahindra Thar का करीब 1 साल पहले नया सिग्नेचर एडिशन लांच किया था। कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन की महज 700 यूनिट ही बनाई थी। जो कि इस जेनरेशन का आखिरी स्लॉट था। इस स्पेशल सिग्नेचल एडिशन की खास बात ये है कि इस एसयूवी पर कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का हस्ताक्षर भी दिए गए हैं।

भारतीय बाजार में Mahindra Thar के सिग्नेचर एडिशन की शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये तय की गई है। वहीं कंपनी अब भारत में अपनी नेक्स्ट जेनरशन थार को लेकर तैयार है। जिसकी लांचिंग को कोरोना महामारी के कारण टाल दिया गया है। पहले खबर थी कि कंपनी 2020 को जून में लॉन्च करेगी। लेकिन बाजार के हालात को देखते हुए इसे अब त्यौहारी सीजन के पास लॉन्च किया जाएगा।

