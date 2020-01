Mahindra Scorpio: देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी Mahindra के वाहन दुनिया भर में मशहूर हैं, घरेलु बाजार के अलावा अन्य कई एशियाई देशों में कंपनी अपने वाहनों के विस्तृत रेंज को पेश कर चुकी है। विदेशी धरती पर अपनी पकड़ बनाने की इसी लय में कंपनी के लिए एक बेहद ही गौरव का क्षण भी सामने आया। जब सोशल नेटवर्किंग साइट ट्वीटर पर एक हैंडल से इस बात को साझा किया गया कि, कंपनी की मशहूर एसयूवी Mahindra Scorpio ताइवान के राष्ट्रपति के काफिले में शामिल किया गया।

दरअसल, Invest India नामके इस ट्वीटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि ताइवान के राष्ट्रपति के काफिले में Mahindra Scorpio को शामिल किया गया है। हालांकि ये वो मॉडल नहीं है जिसे भारतीय बाजार में बेचा जाता है। ये स्कॉर्पियो को पिक-अप मॉडल है, जिसमें आगे की तरफ एक केबिन होता है।

जब इस वीडियो को ट्वीटर पर पोस्ट किया गया, उसके बाद कंपनी के CEO आनंद महिंद्रा ने इस पोस्ट के जवाब में लिखा कि, “बेशक, ये हमारे लिए गौरव का समय है, और मैं ये स्वीकार करता हूं कि @InvestIndiaTPE ने इस खबर को सबसे पहले मुझे बताया”। बता दें कि, आनंद महिंद्रा ट्वीटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और हर मुद्दे पर अपनी राय बहुत ही बेबाकी से रखते हैं। इसके अलावा वो ऐसे किसी भी मौके पर प्रशंसा करना कभी नहीं भुलतें।

A moment of pride for India on Taiwan’s soil – Mahindra’s Scorpio Pikup car has been chosen to be a part of Taiwan’s Presidential campaign convoy. The elections are in January 2020. @MOFA_Taiwan @DIPPGOI @CimGOI @MPWangTingyu @anandmahindra @Mahindra_Auto pic.twitter.com/UKT5NAzmmv

— Invest India – Taiwan (投資印度 – 臺灣) (@InvestIndiaTPE) January 10, 2020