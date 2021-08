लॉन्च से पहले Mahindra ने जारी किया XUV 700 का टीचर, प्रीमियम इंटीरियर के साथ मिलेंगे ये फीचर्स

देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा अपनी नई कार को जल्द लॉन्च करने वाली है जिसका नाम है एक्सयूवी 700 न्यू जेनरेशन। लेकिन कंपनी ने लॉन्च से पहले ही इस कार के इंटीरियर की झलक एक वीडियो टीजर के जरिए दिखा दी है।

जिसके बाद इस कार के फीचर्स को लेकर चर्चा का माहौल बन गया है। ये पहला मौका नहीं है इससे पहले भी इस कार के कुछ स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा इस एक्सयूवी कार को विश्व स्तर पर लॉन्च करने वाली है।

अब बात करते हैं उस टीचर की जो कंपनी ने लॉन्च किया है। कंपनी ने इस वीडियो टीचर को जारी कर पहली बार आधिकारिक तौर पर इस कार के इंटीरियर और ले आउट को पब्लिक किया है।

इस वीडियो को देखने पर जो सबसे पहली बात सामने आती है वो है इस एसयूवी में दिया गया है डुअल ब्लैक टोन और बेज स्कीम वाला इंटीरियर जो उसको देता है एक प्रीमियम लुक। टीचर में दिखाई देता है एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो ड्यूल स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट कंसोल के साथ दिया गया है। डैशबोर्ड को पिछली कारों से अलग बनाते हुए इसको क्रोम से सजाया गया है।

इसके बाद जिस चीज पर नजर जाती है वो है कार का इलेक्ट्रिक सनरूफ जो इस कार को एक प्रीमियम फीचर के रूप में दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सनरूफ वॉयस कंट्रोल फीचर के साथ दिया जा रहा है।

बात करें इस कार में दिए जा रहे अन्य फीचर्स की तो इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो डुअल जोन पर आधारित है। इसके अलावा सोनी का 8 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम दिया गया है जो कई मोड में म्यूजिक बजाता है। इसके साथ ही कार में रियर एसी वेंट, वेंटिलेटेड सीटें, एयर प्यूरीफायर, हाइट एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

