Mahindra Funster : देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी महिंद्रा ने अपनी नई एसयूवी Funster का पहला टीजर वीडीयो जाारी कर दिया है। जिसे 2020 Auto Expo में पेश किया जाएगा। नए टीजर में कार के फ्रंट में स्लीक ट्रिपल एलईडी हैडलैम्प के साथ L शेप के DRLs दिए जाएंगे। जो कंपनी की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV300 में भी देखने को मिलते हैं।

Funster के टीजर वीडियो के मुताबिक इसमें फ्रंट ग्रिल काफी आक्रामक दिखाई दे रही है, इसके साथ ही स्पोर्टी एलॉय व्हील के साथ साइड प्रोफाइल पर बोल्ड क्रीज दिखाई दे रही है। फिलहाल कंपनी ने इस कार के बारे में अन्य कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इसे इलेक्ट्रिक वर्जन में भी पेश कर सकती है। जिसमें 60kW की लिथियम-आयन बैटरी पैक का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इसकी पावर 312PS से अधिक होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही यह महज 5 सेकंड से भी कम समय में स्टैंडस्टिल से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम होगी।

Funster SUV कॉन्सेप्ट महिंद्रा के इलेक्ट्रिक स्केलेबल मॉड्यूलर आर्किटेक्चर(MESA) प्लेटफॉर्म पर आधारित है जो कंपनी के बेंगलुरु स्थित रिसर्च सेंटर में बनाया गया है। बता दें, महिंद्रा का यह नया MESA प्लेटफॉर्म 21kWh से लेकर 34kWh के बीच बैटरी पैक तैयार करने के लिए बनाया गया है,और इस प्लेटफॉर्म पर तैयार होने वाले वाहन 240 किमी से लेकर 390 किमी तक की ड्राइविंग रेंज प्रदान करने में सक्षम हैं।

Fun just got a new look! Visit the Mahindra pavilion at the #AutoExpo2020 and discover the ultimate mode of thrill. We are sure you'll crave for more! #DrivenByPurpose pic.twitter.com/mHRzRjYndR

— Mahindra Automotive (@Mahindra_Auto) February 2, 2020