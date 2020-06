Mahindra New finance Scheme: भारत में बीते कुछ महीनों में कोरोना वायरस महामारी के कारण हुई तालाबंदी से ऑटोमोबाइल क्षेत्रों की बिक्री में भारी गिरावट आई है। जिसे दोबारा से पटरी पर लाने के लिए वाहन निर्माता कंपनियां नई स्कीम पेश कर रही हैं। इन नई स्कीम में कंपनी ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आसान किश्तो पर लोन तक उपलब्ध करा रही हैं। महिंद्रा ने भी विभिन्न लोन संस्थानों के माध्यम से नई योजनाएं पेश की हैं। आइए बताते हैं कि आप महिंद्रा की कार पर कौन-कौन सी स्कीम का लाभ उठा सकते हैं।

Own Now, Pay in 2021: इस स्कीम के तहत ग्राहकों को आज कार खरीदने और अगले साल से ईएमआई भुगतान शुरू करने की अनुमति दी जाती है। यानी अगर आप कार को खरीदने के इच्छुक हैं, तो आज ही महिंद्रा की कार सिर्फ डाउनपेमेंट पर खरीद सकते हैं। वहीं आपको ईएमआई 2021 से देनी होगी।

90 Days Moratorium: इस स्कीम के तहत आप आज कार को खरीदकर 90 दिन यानी तीन महीने बाद अपनी ईएमआई शुरू कर सकते हैं। लॉकडाउन में जिन लोगों की सैलेरी कम आ रही है, यह स्कीम उनके लिए अच्छा विकल्प हो सकती है।

100% On Road Funding: इसमें ग्राहक वाहन की कुल कीमत का 100 प्रतिशत तक लोन ले सकते हैं। यानी आपको इसके लिए कोई डाउन पेमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि इसके लिए बैं​क आपका क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करेगा।

Balloon EMI: यह योजना ग्राहकों को पहले तीन महीनों के लिए कम ईएमआई का भुगतान करने का विकल्प देती है, जिसके बाद ग्राहक ऋण अवधि (पांच वर्ष) के प्रत्येक वर्ष के लिए तीन महीने के लिए 50 प्रतिशत कम ईएमआई का भुगतान कर सकता है। इसके तहत लोन अवधि के अंत में कुल लोन का 25 प्रतिशत अंतिम महीने में भुगतान किया जाएगा।

Step Up EMI: यह स्कीम ग्राहकों को एक निश्चित लोन अवधि के पहले वर्ष के लिए मासिक EMI के रूप में महज 1,234 रुपये प्रति लाख के साथ लोन लेने की अनुमति देती है। हालांकि इसमें आपकी लोन अवधि के अंत तक ईएमआई में दूसरे वर्ष से हर साल एक निश्चित प्रतिशत की वृद्धि होगी।

इस स्कीम के अलावा आप महिंद्रा की कार को खरीदने पर आठ वर्षों तक का लोन भी ले सकते हैं, जो ईएमआई राशि को काफी कम करने में मदद करेगा। वहीं इस योजना के तहत ग्राहक अपनी ऋण राशि पर 7.75 प्रतिशत के रूप में ब्याज दर का भुगतान भी कर सकते हैं। इस स्कीम में बीच कंपनी चुनिंदा मॉडलों पर टैक्सियों के लिए भी लोन मुहैया करा रही है

