Cars That will be Discontinue From April 2020 : भारत में 1 अप्रैल 2020 से नए उत्सर्जन मानक लागू होने जा रहे हैं, इन नए मानकों के अनुसार बाजार में कई वाहनों की ब्रिकी को 1 अप्रैल से बंद कर दिया जाएगा। हालांकि कई कार निर्माताओं ने अपने डीजल मॉडल पूरी तरह से बंद भी कर दिए हैं। क्योंकि डीजल वाहनों को बीएस6 कंम्पलाइंट इंजन देने से वाहन की लागत पर असर पड़ रहा था। फिलहाल देश की दो बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति और फोक्सवैगन ने पूरी तरह से अपने लाइनअप से डीजल मॉडल को हटा दिया है, जबकि टाटा और महिंद्रा जैसी वाहन निर्माता कंपनियों ने अभी सिर्फ अपनी छोटी कारों को हटाया है। आइए आपको बताते हैं उन गड़ियों की सूची जिन्हें आप 1 अप्रैल 2020 के बाद नहीं खरीद पाएंगे।

Maruti suzuki Cars: भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने घोषणा की है कि वह अपने लाइनअप से डीजल मॉडल को बाहर रखेगी। हालांकि कंपनी ने संकेत दिए है कि मांग को देखते हुए कुछ मॉडल के लिए 1.5-लीटर डीजल इंजन को लाया जा सकता है। बता दें, कंपनी ने अपने Fiat सोसर्ड 1.3 लीटर मल्टी जेट डीजल इंजन का प्रयोग बंद कर दिया है। यह इंजन मारुति की ज्यादातर गाड़ियों में प्रयोग किया जाता था।

Volkswagen Cars: Volkswagen ‘डीजलगेट’ उत्सर्जन घोटाले में लाखों डॉलर का जुर्माना लगने के बाद सतर्क हो रही है। कंपनी ने BS6 उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए अपने डीजल इंजन को अपडेट नहीं कर रही है। इसके बजाय बाजार से सभी डीजल गाड़ियों को हटाया जा रहा है। कंपनी अपनी सभी सेडान और SUV गाड़ियों को BS6 पेट्रोल इंजन के साथ लॉन्च करेगी।

Renault Cars: रेनो की ऑल-व्हील ड्राइव एसयूवी डस्टर को अगर आप खरीदना चाहते हैं, तो इसे लेने के लिए केवल कुछ दिन बाकी हैं। बता दें, मांग में कमी के चलते रेनो ने 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ डस्टर को बंद करने का फैसला लिया है। 1 अप्रैल 2020 से डस्टर सिर्फ 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ उपलब्ध होगी। Renault की एमपीवी Lodgy भारत में Maruti Suzuki Ertiga और Honda BR-V को टक्कर देती है। जिसे कंपनी पूरी तरह से अपने लाइनअप से हटाने जा रही है। रेनो के पोर्टफोलियो की सभी गाड़ियां Kwid, Triber, Captur और Duster सभी पेट्रोल वैरिएंट में उपलब्ध होंगी।

Toyota Cars: Toyota किर्लोस्कर ने हैचबैक कार Etios और Liva को बंद कर दिया गया है। भारत में इन दोनों गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल दोनों वैरिएंट में लॉन्च किया गया था। फिलहाल टोयोटा भारत में Maruti Suzuki Baleno पर आधारित एंट्री लेवल की हैचबैक Glanza को पेट्रोल वर्जन में जारी रखेगी।

Tata Motors : देश की जानी मानी वाहन निर्माता कंपनी Tata Motors अपने लाइनअप में इन दिनों SUV पर काम कर रही है। भारत में कंपनी जल्द ही टाटा हैरियर ऑटोमैटिक, टाटा ग्रेविटास को लॉन्च करेगी। बता दें, टाटा की दमदार एसयूवी सफारी स्टॉर्म को बंद किया जाएग। कंपनी सफारी को BS6 उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार अपडेट नहीं करेगी। वर्तमान में सफारी में 2.2-लीटर डीजल इंजन मिलता है। इसके अलावा Tata Hexa को भी बंद कर दिया जाएगा, लेकिन हेक्सा को कंपनी जल्द अपडेट कर भारत में लॉन्च कर सकती है। नई Tata हेक्सा में मिलने वाले 2.2-लीटर Varicor डीजल इंजन को कंपनी 2-लीटर डीजल इंजन से रिप्लेस कर सकती है। इसके अलावा टाटा जेस्ट और टाटा बोल्ट को भी बंद कर दिया जाएग।

All Fiat Cars: Fiat भारत में अपने शानदार पोर्टफोलियो के बावजूद अपने पैर नहीं जमा पाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक,Fiat Punto, Punto Abarth, Avventura और Fiat Linea को कंपनी बंद करने जा रही है। इनके बजाय कंपनी भारत में अपनी जीप ब्रांड की कारों पर फोकस करेगी। बता दें, Fiat टाटा, मारुति, जनरल मोटर्स और प्रीमियर ब्रांड को अपने 1.3-लीटर मल्टीजेट इंजन की सप्लाई करता है। लेकिन इस इंजन को बीएस6 मानदंडों में अपडेट नहीं किया जा रहा है। जिसके चलते अब कंपनी टाटा और एमजी मोटर्स को 2-लीटर डीजल मोटर की आपूर्ति जारी रखेगा।

Mahindra & Nissan Cars: इनके अलावा महिंद्रा जैसी अन्य कंपनियां अपनी छोटी कारों जैसे KUV100 से डीजल इंजन बंद करने जा रही हैं। वहीं निसान माइक्रा और सनी के भी केवल पेट्रोल मॉडल ही ब्रिकी के लिए उपलब्ध होंगे।

