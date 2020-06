दुनिया भर में Lamborghini की कारें अपने खास स्पोर्टी अंदाज के लिए मशहूर हैं, तकरीबन हर कार प्रेमी का सपना होता है कि वो अपने जीवन में एक Lamborghini कार खरीद सके। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई करोड़ो रुपये खर्च कर के कार खरीदे और पल भर में ही कार के परखच्चे उड़ जाएं। यह सोचने मात्र से ही देह में सिहरन उठ जाती है, लेकिन ऐसा ही मामला यूनाइटेड किंगडम से सामने आया है जहां पर शोरूम से निकलने के महज 20 मिनट के भीतर ही लैम्बोर्गिनी की लग्जरी स्पोर्ट कार Huracan Spyder बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्वीटर पर इस कार की तस्वीरों को पोस्ट करते हुए लिखा है कि “यह महज एक कार है, लेकिन शोरूम से महज 20 मिनट पहले निकली यह कार मैकेनिकल फेल्योर के चलते अचानक से हाईवे पर रूक गई और पीछे से आ रहे एक वाहन ने इसे जोरदार टक्कर मार दी”

पुलिस द्वारा साझा की गई तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि यह टक्कर कितनी तेज थी। बीबीसी में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जिस वाहन से टक्कर लगी है वो एक वैन थी, इस हादसे में वैन के चालक के सिर में चोटें आई हैं। फिलहाल उसकी हालत सही है और वो खतरे से बाहर है। इसके अलावां किसी तरह के अन्य नुकसान की जानकारी नहीं मिल सकी है।

M1 Ossett today – It’s only a car ! But on this occasion a 20 minute old brand new Lamborghini that stopped due mechanical failure in lane 3 them hit from behind by an innocent motorist #couldhavecried pic.twitter.com/S1f9YEQGcD

— WYP Roads Policing Unit (@WYP_RPU) June 24, 2020