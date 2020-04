Kia Telluride ‘World Car of the Year’ : किआ के प्रमुख मॉडल Telluride को हाल ही में ‘World Car of the Year’ चुना गया। Kia Telluride को यह अवार्ड अपने शानदार डिजाइन और परफॉर्मेंस के बेस्ड पर दिया गया है। बता दें, इस कार को अंतरराष्ट्रिय बाजारों में 2019 में लॉन्च किया गया था, और तब से ही यह कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे बेहतरीन कार रही है। आइए आपको बताते हैं इस कार की वो खास बातें जो इसे दुनिया में सबसे बेहतरीन गाड़ी बनाती हैं।

1.किआ टेलुराइड को उसी प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिस पर हुंडई की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बिकने वाली Palisade SUV को तैयार किया गया है। बता दें, हुंडई भारतीय बाजार के लिए Palisade SUV पर विचार कर रही है। जिसे भारत में RHD राइट हैंड वर्जन के तौर पर पेश किया जाएगा। हालांकि Telluride के RHD राइट हैंड वर्जन पर कंपनी का फिलहाल कोई इरादा नहीं है यानी भारत में इसके आने की कोई संभावना भी नहीं है।

2.Kia Telluride एसयूवी में 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो भारत में मौजूद सेल्टोस एसयूवी पर देखा जा चुका हैं। हालाँकि टेलुराइड के इंफोटेनमेंट सिस्टम में बेहतर टच इंटरफेस और अलग-अलग कलर पैटर्न दिए गए हैं। इसमें ऐपल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो और नेविगेशन सिस्टम जैसी सुविधाओं के लिए टच स्क्रीन कंट्रोल और वॉयस कंट्रेाल भी शामिल है। इसके अलावा इसमें मल्टी-डिवाइस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और यूवीओ लिंक रिमोट कनेक्टिविटी भी मिलती है।

3.Kia Telluride में 3.8 लीटर का V6 इंजन मिलता है, जो 291bhp की अधिकतम पावर और 355Nm का टॉर्क देता है। ट्रांसमिशन के लिए इसमें ऑन-डिमांड ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ 8-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स मिलता है। इस एसयूवी को 6 ड्राइविंग मोड़ Smart, Eco, Sport, Comfort, Snow, AWD lock में पेश ​किया जाता है।

4.Kia Telluride एक मिड साइज एसयूवी है, जो केवल बाएं हाथ ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है। इस कार की लंबाई 5,000 मिमी, चौड़ाई 1,990 मिमी और ऊंचाई 1,750 मिमी है, और इसमें 2,900 मिमी का व्हीलबेस दिया गया है। इस एसयूवी का ग्राउंटड क्लीयरेंस 203mm का है, वहीं इसमें कुल भार सहने की क्षमता 2,268kg की है।

बता दें, World car Award के विजेताओं का निर्णय एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा किया जाता है, जिसमें दुनिया भर के 24 देशों के 86 अनुभवी व सम्मानित ऑटोमोटिव पत्रकार भी शामिल होते हैं। किआ टेलुराइड, वर्तमान में उत्तरी अमेरिका और कई वैश्विक बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

