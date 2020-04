World Car of the year: किआ ने अपनी गाड़ियों को पूरी दुनिया में बेहतर बताते हुए एक ऐसा अवार्ड अपने नाम किया है, जिससे पाने के लिए पूरी दुनिया की वाहन निर्माता कंपनियां इंतजार करती हैं। बता दें, किआ की कार Telluride को ‘World Car of the Year’ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं कंपनी की दूसरी कार इलेक्ट्रिक Soul EV को ‘World Urban Car’ घोषित किया गया। यानी सोल ईवी को शहरो के लिए एक बेहतर वाहन के तौर पर सम्मानित किया गया है।

Kia Telluride को यह अवाड्र अपने शानदार डिजाइन और परफॉर्मेंस के बेस्ड पर दिया गया है। वहीं Soul EV को उसके बोल्ड डिज़ाइन, शून्य-उत्सर्जन प्रदर्शन और ड्राइविंग रेंज को देखते हुए दिया गया है। बता दें, किआ टेलुराइड को 2019 में लॉन्च किया गया था, और तब से ही यह कंपनी के पोर्टफोलियो का सबसे सम्मानित मॉडल रहा है। Kia Corporation के कार्यकारी उपाध्यक्ष और उत्पाद प्रभाग के प्रमुख थॉमस शेमेरा ने कहा, “किआ की एक नहीं बल्कि दो गाड़ियों को विश्व कार ऑफ द ईयर पैनल से दो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया गया है।” “ जिससे यह कहना गलत नहीं है, कि Telluride और Soul EV दोनों वास्तव में हमारे बेहतर वाहन हैं। ”

बता दें, World car Award के विजेताओं का निर्णय एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जूरी द्वारा किया जाता है, जिसमें दुनिया भर के 24 देशों के 86 अनुभवी व सम्मानित ऑटोमोटिव पत्रकार भी शामिल होते हैं। किआ टेलुराइड, वर्तमान में उत्तरी अमेरिका और कई वैश्विक बाजारों में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह एसयूवी 8 सीटर है,जिसे कंपनी ने फीचर्स से लोडेड बनाया है।

Kia Telluride एक मिड साइज एसयूवी है, जो केवल बाएं हाथ ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है। इस कार की लंबाई 5,000 मिमी, चौड़ाई 1,990 मिमी और ऊंचाई 1,750 मिमी है, और इसमें 2,900 मिमी का व्हीलबेस दिया गया है। इंजन विकल्प की बात करें तो इसमें 3.8 लीटर का V6 इंजन मिलता है, जो 6,000rpm पर 291bhp की अधिकतम पावर और 5,200rpm पर 355Nm का टॉर्क देता है। ट्रांसमिशन के लिए इसमें ऑन-डिमांड ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ 8-स्पीड एएमटी गियरबॉक्स मिलता है। Kia Soul Ev की बात करें तो इसमें 64 या 39.2kWh का बैटरी पैक मिलता है, यह कार सिंगल चार्ज में 452km की ड्राइविंग रेंज प्रदान करता है। बता दें, भारत में या अन्य वाहन बाजार में इन गड़ियों के लॉन्च होने के अभी काई आशंका नहीं है।