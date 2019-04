जावा मोटरसाइकिल ने भारतीय बाजार में तकरीबन 4 दशकों के बाद एक बार फिर से कदम रखा था। बीते 15 नवंबर 2018 को कंपनी ने आधिकारिक रूप से भारतीय बाजार में अपनी दो बाइक्स जावा मोटरसाइकिल और जावा 42 को लांच किया। बेहद ही कम समय में दोनों बाइक्स ने शानदार बुकिंग दर्ज की लेकिन अब जावा फैंस कंपनी के डिलिवरी को लेकर नाखुश नजर आ रहे हैं। कुछ ग्राहकों के लंबी वेटिंग लिस्ट के चलते अपनी बुकिंग को भी कैंसिल कर दिया है।

जनसत्ता ने दिल्ली में एक डीलरशिप से बात की जिसके बाद बताया गया कि इस समय जावा के दोनों मॉडलों की वेटिंग पीरियड तकरीबन 7 से 8 महीने की है। वहीं जब इस बारे में पूछा गया कि क्या वेटिंग बढ़ सकती है तो डीलरशिप ने बताया कि फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता है लेकिन बाइक्स की डिमांड काफी बढ़ गई है।

इतना ही नहीं जावा के कुछ ग्राहकों ने अपनी बाइक्स की बुकिंग को भी कैंसिल कर दिया है। इतना ही नहीं लोग सोशल मीडिया पर जावा के आधिकारिक ट्वीटर हैंडल पर बाइक्स की डिलीवरी को लेकर लगातार पूछ ताछ कर रहे हैं। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के अनुसार इस समय पूणे में वेटिंग पीरियड बढ़ कर 9 महीने तक आ पहुंचा है।

Finally cancelled my booking, booked on 18th Nov. Reason was not long waiting queue, but the NO RESPONSE behaviour of JAWA Team. I am paying for my bike and its not for free. pic.twitter.com/f7WMc2atf2

— Naman Mehra (@namanmehra1707) April 4, 2019