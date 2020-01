Cars Under 6 Lakh : अगर आप कार को खरीदने का मन बनाते हैं तो आपके लिए हर तरह की गाड़ियां मॉजूद हैं, लेकिन मनपसंद कार खरीदने के लिए उसकी पावर, माइलेज, कीमत तक की पूरी जानकारी के लिए जांच पड़ताल करनी पड़ती हैं। फिलहाल अगर आप महज 6 लाख रुपये की कीमत में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ एक कार खरीदना चाहते हैं जो आज आपके लिए ऐसे ही कई विकल्प हम लेकर आए हैं।

Datsun Go CVT: डैटसन की Go सीवीटी ऑटोमैटिक ऑप्शन के साथ 1.2-लीटर के तीन-सिलेंडर युक्त पेट्रोल के साथ आती है। इसका इंजन 67hp की पावर और 104Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इस कार का वजन बेहद कम होने के कारण यह हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बेहतर विकल्प है। यह कार भारत में दो वैरिएंट Go T CVT और Go T (O)CVT में उपलब्ध है जिसमें इसके T CVT की कीमत 5.94 लाख रुपये एक्सशोरुम और T (O) CVT वैरिएंट की कीमत 6.18 लाख रुपये एक्सशोरुम रखी गई है।

Maruti Suzuki Celerio: सेलेरियो में सबसे पहले 2014 में एएमटी का विकल्प दिया गया था, जिसके बाद से ही भारत में एएमटी गियरबॉक्स को लोकप्रियता मिली। फिलहाल सेलेरियो के एएमटी मॉडल में 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 68hp की पावर देता है। इसके अलावा मारुति सेलेरियो के कैबिन में टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जैसी सुविधाओं का अभी भी अभाव है जो इसी रेंज की अन्य गाड़ियों में मिलता है। कीमत की बात की जाए तो Celerio VXI AMT मॉडल की कीमत 5.08 लाख रुपये, Celerio VXI AMT(O) की कीमत 5.15 लाख रुपये, Celerio ZXI AMT की कीमत 5.34 लाख रुपये और Celerio ZXI AMT(O) की कीमत 5.43 लाख रुपये रखी गई है। से सभी कीमतें दिल्ली एक्सशोरुम हैं।

Hyundai Santro AMT: हुंडई सैंट्रो कंपनी का वो पहला मॉडल है, जो AMT गियरबॉक्स के साथ आता है। इस कार में 1.1 लीटर की क्षमता वाला पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 69एचपी की पावर देता है। इसके अलावा सैंट्रो में स्पेशियस केबिन के साथ फीचर्स की लंबी सूची शामिल है। कीमत की बात की जाए तो इस कार के Magna AMT की कीमत 5.31 लाख रुपये और Sportz AMT की कीमत 5.71 लाख रुपये एक्सशोरुम रखी गई है।

Tata Tiago AMT: टाटा टियागो भारत में स्पेस और फीचर्स के मामले में अपने प्रतिद्वंदी कारों से कहीं आगे है। जिसे कंपनी ने बीते वर्ष अपडेट किया है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी शामिल किया गया। वहीं कंपनी इसे बीएस6 कंम्पलाइंट इंजन को साथ जल्द पेश कर सकती है। टाटा टियागो के Tiago XZA वैरिएंट की कीमत 5.85 लाख रुपये, Tiago XZA+ वैरिएंट की कीमत 6.40 लाख रुपये और इसके Tiago XZA+ डयुल टोन वैरिएंट की कीमत 6.47 लाख रुपये एक्सशोरुम रखी गई है।

Maruti Wagon-R AMT: मारुति वैगनआर का अपडेटेड मॉडल भारत में दो इंजन विकल्प 1.0लीटर और 1.2लीटर पेट्रोल के साथ उपलब्ध है जिनमें कंपनी एएमटी का भ विकल्प देती है। मारुति वैगनआर भारत की लोकप्रिय हैचबैक कारों में से क है जिसे कंपनी ने पिछले साल अपडेट किया है। कीमत की बात करें तो इस कार में 5 वैरिएंट मिलते हैं, जिसमें इसके बेस वैरिएंट की कीमत 5.34 लाख रुपये एक्सशोरुम से शुरू होती है।

