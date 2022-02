Honda Activa 6G vs Hero Pleasure Plus: स्टाइल, माइलेज और कीमत में कौन है फायदे का सौदा, जानें यहां

Best Mileage Scooter की तलाश कर रहे हैं जो स्टाइलिश भी हो तो यहां जान सकते हैं Honda Activa 6G vs Hero Pleasure Plus में कौन हो सकता है आपके बजट में फिट।

Honda Activa 6G या Hero Pleasure Plus, कौन है ज्यादा बेहतर, पढ़ें रिपोर्ट। (फोटो-HERO, HONDA)

पढें कार-बाइक समाचार (Carbike News). हिंदी समाचार (Hindi News) के लिए डाउनलोड करें Hindi News App. ताजा खबरों (Latest News) के लिए फेसबुक ट्विटर टेलीग्राम पर जुड़ें।