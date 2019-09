New Honda Activa BS-6 FI vs Old Model: जापानी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपने लोकप्रिय स्कूटर Activa को नए BS-6 इंजन के साथ पेश किया है। कंपनी इस नए स्कूटर को तीन अलग अलग वैरिएंट के साथ बाजार में उतारा है, जिसकी शुरुआती कीमत 67,490 रुपये तय की गई है। आज इस लेख में हम आपको बताएंगे कि पुराने मॉडल से नई Activa कितनी अलग है।

इंजन: नई Activa में कॉस्मेटिक बदलाव के अलावा कंपनी ने इसके मैकेनिज्म में भी बड़ा ​बदलाव किया है। पुराने और नए मॉडल में सबसे बड़ा अंतर ये है कि इसमें नए BS-6 मानक वाले इंजन का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इसमें कॉर्बोरेटर के अलावा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को भी शामिल किया गया है। इसका इंजन 8.1 bhp की पावर जेनरेट करता है, जो कि पिछले मॉडल के मुकाबले कम पावर जेनरेट करता है, पिछले मॉडल का इंजन 8.5 bhp का पावर जेनरेट करता था।

नई Activa 125 FI में कंपनी ने ACG स्टार्टर का प्रयोग किया है जो कि बिना आवाज के ही इंजन के स्टार्ट होने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें आइडल स्टाप सिस्टम भी दिया गया है जो कि ट्रैफिक में रूकने के दौरान स्कूटर के इंजन को बंद कर देगा और जैसे ही आप एक्सलेटर का प्रयोग करेंगे ये इंजन को तत्काल स्टार्ट कर देगा। इसके अलावा इसमें दिया गया फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम स्कूटर के माइलेज को और भी बेहतर बनाता है। पिछले मॉडल के मुकाबले नई Activa तकरीबन 13 प्रतिशत ज्यादा माइलेज देगी।

इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर: Activa के दोनों मॉडल में कंपनी ने सेमी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हे। हालांकि नए मॉडल में कंपनी ने ज्यादा विस्तृत यूनिट्स को शामिल किया है। इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको बेसिक जानकारी के अलावा फ्यूल रेंज, माइलेज, रियल टाइम फ्यूल, साइड स्टैंड इंडीकेटर्स, मॉल फंक्शन लैंप, टेल लाइट संबंधी अलर्ट मिलता है।

फीचर्स: नई एक्टिवा में कंपनी ने फ्रंट ग्लॅव बॉक्स, एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप, इंजन इहैबिटेटर जैसे फीचर्स को शामिल किया है। इसमें दिया गया साइड स्टैंड जब तक हटाया नहीं जाएगा आप स्कूटर के इंजन को स्टार्ट नहीं कर सकेंगे। सेफ्टी के लिहाज से ये एक बेहद जरूरी फीचर है। इसके अलावा इस स्कूटर में कंपनी ने LED हेडलैंप, टर्न इंडीकेटर्स, नए शॉर्प रियर व्यू मिरर और साइड पैनल्स पर क्रोम स्ट्रीप का प्रयेाग किया है।

कीमत: कंपनी ने नई Activa 125 FI को तीन अलग अलग वैरिएंट में लांच किया है। जिसें स्टैंडर्ड, एलॉय और डिलक्स वैरिएंट शामिल हैं। इसके स्टैंडर्ड वैरिएंट की कीमत 67,490 रुपये, एलॉय वैरिएंट की कीमत 70,990 रुपये और डिलक्स वैरिएंट की कीमत 74,490 रुपये तय की गई है। वहीं पिछला मॉडल ड्रम, ड्रम एलॉय और डिस्क वैरिएंट के नाम से बाजार में उपलब्ध था, जिसकी कीमत क्रमश: 60,627 रुपये, 62,563 रुपये और 65,012 रुपये थी।

