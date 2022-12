Hero XPulse 200T 4V: जानें पुराने मॉडल से कितनी अलग है नई हीरो एक्सपल्स 200टी 4वी, 5 प्वाइंट्स में जानें कंप्लीट डिटेल

Hero Xpulse 200T 4V 2023 को Hero MotoCorp ने हाल ही में पेश किया है जिसमें आप यहां जान सकते हैं 2 मिनट इस Neo Retro Touring Bike की कंप्लीट डिटेल।

Hero Xpulse 200T 4V में क्या है नया और खास, यहां मिलेगी पूरी रिपोर्ट। (फोटो- HERO MOTOCORP)

पढें कार-बाइक (Carbike News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram