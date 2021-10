Hero Pleasure Plus vs TVS Zest: कौन है कम कीमत में हल्के वजन वाला ज्यादा किफायती स्कूटर, जानें यहां

लंबी माइलेज के साथ खरीदना है हल्के वजन वाला स्कूटर, तो यहां जान सकते हैं Hero Pleasure Plus vs TVS Zest में कौन साबित होगा बेहतर।

देश में टू-व्हीलर सेक्टर के टू-व्हीलर सेक्शन में स्कूटर की लंबी रेंज मौजूद है जिसमें कुछ स्कूटर ऐसे भी हैं जो अपने हल्के वजन और किफायती माइलेज के लिए पसंद किए जाते हैं।

अगर आप भी एक हल्के वजन का स्कूटर तलाश रहे हैं जो कम बजट में आता हो तो यहां जान सकते हैं दो आकर्षक स्कूटर की पूरी डिटेल।

जिसमें तुलना के लिए हमारे पास है हीरो प्लेजर प्लस और टीवीएस स्कूटी जेस्ट जिसमें हम बताएंगे इन दोनों की कीमत से लेकर माइलेज और स्पेसिफिकेशन तक पूरी डिटेल।

Hero Pleasure Plus: हीरो प्लेजर प्लस अपनी कंपनी का एक पॉपुलर स्कूटर है जिसे हाल ही में एक्सटेक वेरिएंट में लॉन्च किया गया है।

इस स्कूटर में कंपनी ने 110.9 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया है जो 8.1 पीएस की पावर और 8.7 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस स्कूटर का ट्रांसमिशन ऑटोमैटिक है।

स्कूटर के फीचर्स की बात करें तो इसकी सीट के नीचे दिया गया है एक बड़ा स्टोरेज इसके अलावा यूएसबी चार्जिंग पार्ट, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंसोल, साइड स्टैंड इंडिकेटर जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

स्कूटर के ब्रेकिंग सिस्टम में इसके फ्रंट व्हील में ड्रम ब्रेक और रियर व्हील में ड्रम ब्रेक दिया का कॉम्बिनेशन दिया गया है जिसके साथ ट्यूबलेस टायर दिए गए हैं।

(ये भी पढ़ें– पेट्रोल सूंघ कर चलती हैं ये टॉप 3 बाइक, देती हैं 100 kmpl तक का माइलेज)

स्कूटर की माइलेज को लेकर कंपनी का दावा है कि ये स्कूटर 63 किलोमीटर प्रति लीटर तक की माइलेज देता है। इसकी शुरुआती कीमत 61,900 रुपये है जो टॉप मॉडल में 69,500 रुपये हो जाती है।

TVS Scooty Zest: टीवीएस स्कूटी जेस्ट एक हल्के वजन और दमदार माइलेज वाला स्कूटी है जिसे कंपनी ने दो वेरिएंट में लॉन्च किया है।

(ये भी पढ़ें– खरीदने से पहले जान लीजिए, देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले टॉप 3 स्कूटर की पूरी डिटेल)

इस स्कूटर में दिया गया है 109.7 सीसी का इंजन जो ईको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन तकनीक पर आधारित है। यह इंजन 7.81 पीएस की पावर और 8.8 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। स्कूटर का ट्रांसमिशन ऑटोमैटिक है।

स्कूटर के ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसके फ्रंट और रियर व्हील में कंपनी ने ड्रम ब्रेक दिया है जिसके साथ ट्यूबलेस टायर दिया गया है।

टीवीएस जेस्ट की माइलेज को लेकर कंपनी का दावा है कि ये 62 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देता है। इस स्कूटर की शुरुआती कीमत 64,641 रुपये है जो टॉप मॉडल में जाने पर 66,318 रुपये हो जाती है।

Hero Pleasure Plus, Hero Pleasure Plus Price, Hero Pleasure Plus Mileage, Hero Pleasure Plus Specifications, Hero Pleasure Plus compare with TVS Scooty Zest, TVS Scooty Zest, TVS Scooty Zest Price, TVS Scooty Zest Mileage, TVS Scooty Zest Specifications, TVS Scooty Zest compare with Hero Pleasure Plus