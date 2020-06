Hero Electric: लॉकडाउन के बीच हीरो इलेक्ट्रिक ने हाल ही में एक नए अभियान “Keep your air as clean as this” शुरू किया है। जिसके तहत कंपनी लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए जागरूक कर रही है। इस अभियान से जुड़ने वाले लोगों में से हर 50वें ग्राहक को मुफ्त में हीरो का इलक्ट्रिक स्कूटर भी देने की घोषणा की गई थी। फिलहाल आपको बता दें, कंपनी ने एक स्कूटर को फ्री में ग्राहकों को सौंप दिया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने अभिषेक जैन को फ्री में OPTIMA E2S स्कूटी दी है।

बता दें, हीरो हर दूसरे ऑनलाइन ग्राहक को 3,000 रुपये की नकद छूट भी मुहैया करा रही है। यह ऑनलाइन बुकिंग स्कीम 1 जून से 20 जून तक के बीच बुक किए गए वाहनों पर लागू होती है। हालांकि इस स्कीम में Flash lead acid, Glyde और Velocity को छोड़कर सभी हीरो इलेक्ट्रिक मॉडल को शामिल किया है। इसके अलावा कंपनी वाहनों की खरीद पर 10 इलेक्ट्रिक पुश स्कूटर भी उपहार के तौर पर दे रही है। हालांकि इन्हें कंपनी लकी ड्रा के द्वारा ग्राहकों को देगी।

यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप हीरो इलेक्ट्रिक की इस नई स्कीम के तहत स्कूटर खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए बुकिंग राशि महज 2,999 रुपये रखी गई है। यानी आप महज 2,999 रुपये में हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर को बुक करके कंपनी के इस अभियान में जुड़ने के साथ फ्री में स्कूटर भी घर लें जानें का मौका पा सकते हैं।

फिलहाल कंपनी ने भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड को देखते हुए अपनी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल AE-47 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस बाइक की टॉप स्पीड 100 किलोमीटर प्रतिघंटा होने की संभावना है। वहीं कीमत की बात करें तो इसकी कीमत 1.25 लाख रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये के बीच हो सकती है। भारतीय बाजार में लांच होने के बाद ये बाइक सीधे तौर पर Revolt RV400 को टक्कर देगी, जिसे बीते साल बाजार में लांच किया गया था।

