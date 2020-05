Best Cars to Buy for Elders: प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों का टेस्ट और चीजों को देखने का तरीका अलग होता है। अब अगर वाहन की ही बात करें तो युवा पीढ़ी कार खरीदते समय कार के डिजाइन और परफॉर्मेंस को देखती है, जबकि जब कोई बुजुर्ग कार की तलाश करता है, तो उसकी जरूरतें अलग होती हैं। वह एक ऐसी कार की तलाश में होता है जो ड्राइव करने के सा​थ-साथ पार्क करने में और लॉन्ग ड्राइव के लिए भी आरामदायक हो। वैसे तो बहुत सारी कारें हैं जो बुजुर्ग लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। हालांकि हम आपके लिए कुछ खास गाड़ियों की सूची लेकर आएं हैं। जो ड्राइव करने में बेहद ही आसान हैं.

Ford Ecosport: हमारी सूची में सबसे पहला नाम फोर्ड इकोस्पोर्ट का है। फोर्ड की गाड़ियों को अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी के लिए जाने जाते है। इस कार को GNCAP क्रैश टेस्ट में 4 स्टार दिए गए हैं। जिसमें अंदर भरपूर स्पेस मिलता है। Ford Ecosport की फीचर लिस्ट में क्रूज कंट्रोल, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, पुश स्टार्ट/स्टॉप बटन, 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मौजूद हैं। इसके अलावा इकोस्पोर्ट को 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, 6 एयरबैग, रियरव्यू कैमरा, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट के साथ कई सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं।

Hyundai Santro: हुंडई सैंट्रो एक लंबे चेसिस पर तैयार की गई है, जिसके कारण इसके केबिन में इस सेगमेंट की अन्य गाड़ियों की तुलना में अधिक जगह मिलती है। यह कार मार्केट में AMT ट्रांसमिशन के साथ भी उपलब्ध है। इसकी सीटें लंबी राइड के लिए काफी आरामदायक और अच्छी हैं। वहीं सुरक्षा के माध्यम से इस कार में फ्रंट में दो एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर और एबीएस जैसे फीचर्स मिलते हैं।

Hyundai Grand i10: हमारी सूची में अगला नाम Grand i10 का है। ग्रैंड आई 10 भारत में 4-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ ड्राइव करने के लिए सबसे शानदार हैचबैक में से एक है। इसका कैबिन काफी स्पेशियस और प्रीमियम है। जिसमें बैठने पर आपको किसी लग्जरी ​कार के कैबिन का एहसास होता है। सुरक्षा के माध्यम से इस कार में डुअल एयरबैग, रियर पार्किंग सेंसर और EBD के साथ ABS जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Honda City: होंडा सिटी भारत की सबसे पुरानी सेडान में से एक है। जो अभी भी भारतीय बाजार में बिक रही है। इस कार में भरपूर लेगरूम दिया गया है। वहीं अगर आप खराब सड़कों से भी गुजर रहे हैं, तो भी कैबिन में बैठे लोगों को इसका एहसास नहीं होगा। इसके साथ ही यह CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है जो इसे सबसे स्मूथ ऑटोमैटिक कार बनाता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फ्रैमलेस ऑटो आईआरवीएम, क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोमैटिक हेडलैंप और वाइपर जैसे प्रीमियम फीचर्स भी इस कार में दिए गए हैं। सुरक्षा के माध्यम से इसमें 6 एयरबैग, पार्किंग सेंसर के साथ मल्टीवीव रियर पार्किंग कैमरा, EBD के साथ एबीएस जैसे फीचर्स मिलते हैं।

