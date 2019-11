What Is FASTag, How to Install it: चारपहिया वाहन चलाने वालों के लिए ये एक बेहद जरूरी खबर है। हाईवे पर मौजूद टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी लाइनों से निजात पाने के लिए सरकार ने एक नया नियम लागू किया है। सरकार ने इससे छुटकरा पाने के लिए 1 दिसंबर 2019 से FASTag रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) को अनिवार्य कर दिया है। अब हर चार पहिया वाहन के ऊपर ये FASTag होना बेहद ज़रूरी है। आज हम आपको अपने इस लेख में FASTag से जुड़ी कुछ खास बातें बताएंगे, आखिर ये किस तरह काम करता है और आपके लिए कितना मददगार है।

क्या होता है FASTag: यह एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम है, जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) ने तैयार किया है। यह रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस टैग को आपको वाहन की विंडस्क्रीन पर लगाना होता है, ताकि जब आपका वाहन FASTag लेन से गुज़र रहा हो तो सेंसर टोल प्लाजा पर लगे हुआ सेंसर FASTag को रीड कर टोल वैल्यू को ऑटोमेटिकली ही एक प्रीपेड खाते के से काट लेता है।

कहां से ले सकते हैं FASTag: इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को प्राप्त करना बेहद आसान है। यदि आप नई कार खरीदते हैं तो आपके वाहन के साथ ही FASTag लगा हुआ मिलेगा। इसके अलावा यदि आपकी कार पुरानी है तो आप आप किसी भी NHAI टोल प्लाजा पर मौजूद पॉइंट ऑफ़ सेल (POS) से इसे ले सकते हैं, साथ ही आप SBI, सिंडिकेट बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC बैंक, HDFC बैंक और ICICI से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये बैंक सरकार की इस योजना में भागीदार हैं।

FASTag के लिए जरुरी दस्तावेज: बता दें कि, FASTag सिर्फ 5 सालों के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे लेते समय आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसको भरने के बाद निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ POS में जमा करना होगा। आवेदन करते समय आपको अपने दस्तावेजों की ओरिजनल कॉपी भी दिखानी होगी। जरूरी हैं ये दस्तावेज —

1: व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC)

2. व्हीकल मालिक की पासपोर्ट फ़ोटो

3. केवाईसी दस्तावेज़ (ड्राइविंग लाइसेंस, PAN कार्ड, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट)

कैसे करें FASTag का इस्तेमाल: इसे प्रयोग करना बेहद ही आसान है, इसे अपने वाहन में लगाने के लिए किसी भी मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि आप इसे खुद लगा सकते हैं। इसे आप अपने वाहन के विंडशिल्ड पर लगाना होगा। FASTag एक स्टीकर तरह होता है जिस पर लगे कवर को हटाकर कार के भीतर विंडशिल्ड पर लगाना होगा। ध्यान रखें कि विंडशिल्ड पर लगाते समय इसे ग्लॉस के बीच में लगाएं ताकि टोल प्लाजा पर ये आसानी से स्कैन हो सके। आपको FASTag को अपने बैंक वॉलेट से लिंक करना होगा, जिसे आप बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं, इस दौरान आपको एसएमएस द्वारा नोटिफिकेशन मिलेगा।

क्यों जरूरी है FASTag: इसके उपयोग का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको टोल प्लाजा पर लंबी कतार में इंतजार नहीं करना पड़ता है। टो प्लाजा पर FASTag के लिए अलग कतार बनाई गई है, जहां पर गाड़ियां स्कैन होते हुए निकलती रहती हैं। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट सुविधा के चलते आपको अपने साथ कैश ले जाने की कोई जरूरत नहीं होती है, साथ ही टोल प्लाजा पर खड़े रहने के दौरान वाहन के ईंधन की भी बचत होती है और प्रदूषण भी कम होता है।

