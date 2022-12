Electric Vehicle Buying Guide: Evolet Pony इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंगल चार्ज में करता है 80 km रेंज का दावा, जानें कीमत और फीचर्स

Low Budget Electric Scooter में जानें Evolet Pony की कंप्लीट डिटेल जो करता है कम कीमत में हाइटेक फीचर्स के साथ लंबी रेंज का दावा।

Evolet Pony Electric Scooter के दोनों व्हील्स में डिस्क ब्रेक लगाया गया है। (फोटो- EVOLET)

पढें कार-बाइक (Carbike News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram