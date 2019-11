Tesla Cybertruck: अमेरिका की मशहूर इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी टेस्ला (Tesla Inc) ने दुनिया के सामने अपनी पहली इलेक्ट्रिक साइबर ट्रक को पेश किया है। बेहद ही आकर्षक लुक और दमदार इलेक्ट्रिक मोटर से सजी इस ट्रक इस ट्रक को जब लांच किया गया उस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे कंपनी के सहसंस्थापक और सीईओ एलन मस्क (Elon Musk) भी हैरान हो गएं। लांचिंग के दौरान ही ट्रक के ग्लॉस टूट गएं, आइये जानते हैं इस ट्रक के बारे में —

Tesla Cybertruck में कुल 6 लोगों के बैठने की व्यवस्था दी गई है। इसके पिछले हिससे में कंपनी ने मिनी ट्रक की तरह सामान ढ़ोने के लिए भी स्पेस दिया है। जब इसे लांच किया जा रहा था तो इसके ग्लॉस के मजबूती को दिखाने के लिए एलन मस्क के सामने ही ट्रक के विंडो पर मेटल बॉल फेंका गया जिससे ग्लॉस टूट गया, इस दौरान मस्क ने दूसरे विंडो पर भी बॉल फेकने को कहा और वो ग्लॉस भी टूट गया।

Tesla ने इस अपने इस Cybertruck को तीन अलग अलग वैरिएंट में पेश किया है। इसके एंट्री लेवल मॉडल में कंपनी ने सिंगल मोटर का प्रयोग किया है जो कि 400 किलोमीटर का ड्राइविंग रेंज और 3,400 किलोग्राम की भार क्षमता प्रदान करता है। ये वैरिएंट महज 6.5 सेकेंड में ही 100 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार पकड़ता है। इसकी कीमत 39,900 डॉलर है।

वहीं दूसरे वैरिएंट में कंपनी ने डुअल इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग किया है। ये वैरिएंट सिंगल चार्ज में 482 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज और 4,500 किलोग्राम का की भार क्षमता प्रदान करता है। ये वैरिएंट 4.5 सेकेंड में ही 100 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। इसकी कीमत 49,900 डॉलर है।

इसके अलावा Tesla Cybertruck के टॉप वैरिएंट में कंपनी ने 3 इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग किया है जो कि 800 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज प्रदान करता है। ये वैरिएंट महज 3 सेकेंड में ही 100 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। इस वैरिएंट की भार ढ़ोने की क्षमता भी 6,350 किलोग्राम की है। इसकी कीमत 69,000 डॉलर तय की गई है।

कंपनी ने Cybertruck को बेहद ही अलग लुक और डिजाइन दिया है। जो कि देखने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म में प्रयोग किए जाने वाली गाड़ी की तरह दिखती है। इसके फ्रंट बम्पर में कंपनी ने LED लाइट्स का प्रयोग किया है। इसके अलावा गाड़ी के भीतर 17 इंच का ट्चस्क्रीन दिया गया है।

Here is the really real footage of Tesla unveiling the #Cybertruck. pic.twitter.com/yxBDyESx25

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) November 23, 2019