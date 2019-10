Best Bike To Buy This Dhanteras: धनतेरस के इस मौके पर ज्यादातर लोग नए वाहन खरीदते हैं। यदि आप भी आज के दिन कोई नई बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतर मौका है। आज हम आपको अपने इस लेख में देश की टॉप 5 ऐसे बाइक्स के बारे में बताएंगे जो न केवल कीमत में कम हैं बल्कि आपको बेहतर माइलेज भी देती हैं। तो आइये जानते हैं इन बाइक्स के बारे में —

1- Honda CD 110 Dream: जापानी वाहन निर्माता कंपनी होंडा की एंट्री लेवल कम्यूटर बाइक CD 110 Dream को आप इस दिवाली के मौके पर खरीद सकते हैं। कंपनी ने इस बाइक में 109.19cc की क्षमता का इंजन प्रयोग किया है। जो कि 8.4PS की पावर और 9.09Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। ये बाइक समान्य तौर पर 70 से 75 किलोमीटर प्रतिलीटर का माइलेज प्रदान करती है। इसकी कीमत महज 49,498 रुपये है।

2- TVS Sport: टीवीएस की बेस्ट माइलेज बाइक स्पोर्ट का भी चुनाव किया जा सकता है। ये देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली बाइक है। कंपनी ने इस बाइक में 99.7 cc की क्षमता का इंजन प्रयोग किया है। जो कि 7.8 PS की पावर जेनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि ये बाइक 95 किलोमीटर प्रतिलीटर का माइलेज प्रदान करती है। इसमें ड्रम ब्रेक का प्रयोग किया गया है और इसकी कीमत 39,900 रुपये से लेकर 49,491 रुपये तक है।

3- Bajaj Platina 100: माइलेज के मामले में बजाज की प्लैटिना का भी कोई जवाब नहीं है, बाजार में ये बाद दो अलग अलग इंजन विकल्पों के साथ उपलब्ध है। इसके एंट्री लेवल वैरिएंट में कंपनी ने 102 cc की क्षमता का इंजन प्रयोग किया है। जो कि 7.9 PS की पावर और 8.34 Nm का टॉर्क जेनरेट करती है। सामान्य तौर पर ये बाइक 75 से 80 किलोमीटर प्रतिलीटर का माइलेज प्रदान करती है। इसकी कीमत अलग अलग वैरिएंट के अनुसार 40,897 रुपये से लेकर 48,429 रुपये तक है।

4- Hero HF Deluxe: देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प की बेहतरीन कम्यूटर बाइक एचएफ डिलक्स का भी चुनाव किया जा सकता है। कंपनी ने इस बाइक में 97.2 cc की क्षमता का इंजन प्रयोग किया है। जो कि 8.36 PS की पावर और 8.05 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। सामान्य तौर पर ये बाइक 70 से 75 किलोमीटर प्रतिलीटर तक का माइलेज प्रदान करती है। इसकी कीमत 38,900 रुपये से लेकर 49,900 रुपये तक है।

5- Bajaj CT 100: बजाज की एंट्री लेवल कम्यूटर बाइक सीटी 100 भी लंबे समय से बाजार में शानदार प्रदर्शन कर रही है। कंपनी ने इस बाइक में 102 cc की क्षमता का इंजन प्रयोग किया है। जो कि 7.7 PS की पावर और 8.24 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। सामान्य तौर पर ये बाइक 70 किलोमीटर प्रतिलीटर तक का माइलेज प्रदान करती है। इसकी शुरुआती कीमत महज 33,402 रुपये है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App