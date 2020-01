Car Discount : जापान की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी Datsun ग्राहकों को अपनी कारें खरीदने का शानदार मौका दे रही है। बता दें, कंपनी अपनी कारों पर बंपर डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर दे रही है। जिसमें REDI-GO से लेकर GO+ जैसी कारें शामिल हैं। तो आइये जानते हैं इस ऑफर के बारे में —

Datsun redi-go : रेडी गो दैटसन की एंट्री लेवल की कार है जिसके 1.0 लीटर वर्जन पर कंपनी 60,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। इसके साथ ही इस कार पर 25,000 रुपये का कैश डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। वहीं एक्सचेंज बोनस के तौर पर 30,000 रुपये का फायदा आप इस कार पर उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास बाइक है तो भी आप एक्सचेंज बोनस के तहत इस कार को खरीद सकते हैं। बता दें, दोपहिया वाहन से एक्सचेंज करने पर करीब 10,000 रुपये तक का फायदा आपको मिल सकता है।

Datsun GO: दैटसन GO केवल एक पेट्रोल इंजन के साथ बाजार में उपलब्ध है। जिसमें कंपनी ने 1.2 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन प्रयोग किया है। जो 68PS की पावर और 104Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 5 स्पीड गियरबॉक्स का प्रयेाग किया गया है। इस कार की खरीद पर कंपनी 57,000 रुपये तक के आकर्षक बेनिफिट्स दे रही है। जिसमें 25,000 रुपये का कैश डिस्काउंट और 30,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। इसके अलावा इस कार पर कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए 2,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं अगर आप इस कार को दोपहिया वाहन से एक्सचेंज करते हैं तो इस पर 10,000 रुपये तक का फायदा आपको मिल सकता है। ये सभी बेनिफिट्स DATSUN GO CVT पर भी लागू होते हैं।

Datsun GO Plus: 7 सीटों वाली इस एमपीवी पर कंपनी 57,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। जिसमें 25,000 रुपये को कैश डिस्काउंट और 30,000 रुपये तक का एक्सचेंज बोनस शामिल है। इसके अलावा इस कार पर कॉर्पोरेट कस्टमर के लिए 2,000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं अगर आप इस कार को दोपहिया वाहन से एक्सचेंज करते हैं तो इस पर 10,000 रुपये तक का फायदा आपको मिल सकता है। बता दें, इसमें भी कंपनी ने 1.2 लीटर की क्षमता का इंजन प्रयोग किया है जो कि 68PS की पावर और 104Nm का टॉर्क जेनरेट करता है।

