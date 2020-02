Datsun GO Plus अपने सेग्मेंट में सबसे कम कीमत की 7 सीटर कार है।

Datsun Go Plus Discount Offer: भारतीय बाजार में ज्यादा स्पेस और बेहतर सीटिंग अरेंजमेंट वाली कारों की डिमांड हमेशा से सबसे ज्यादा रहती है। यदि आप भी किसी ऐसे ही बजट वाली फैमिली कार को खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये आपके लिए बेहतर मौका है। जापानी वाहन निर्माता कंपनी Datsun अपनी 7 सीटर फैमिली कार GO Plus की खरीद पर इस महीने बंपर डिस्काउंट दे रही है। इस कार की खरीद पर आप पूरे 88,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

Datsun GO Plus में कंपनी ने 1.2 लीटर की क्षमता का इंजन प्रयोग किया है जो कि 68PS की पावर और 104Nm का टॉर्क जेनरेट करती है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है। कंपनी का दावा है कि ये कार 19.83 किलोमीटर प्रतिलीटर तक का माइलेज प्रदान करती है। हाल ही में कंपनी ने इस कार को नए CVT ट्रांसमिशन गियरबॉक्स के साथ लांच किया था।

कुल 5 वैरिएंट्स में उपलब्ध इस कार की कीमत 4.15 लाख रुपये से लेकर 6.83 लाख रुपये के बीच है। कंपनी ने इस कार में कई बेहतरीन फीचर्स को शामिल किया है। इस कार में इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी कंट्रोल, पावर विंडो, हीटर के साथ AC, 7 इंच का ट्च स्क्रीन इन्फोटेंमेंट सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रियर पार्किंग सेंसर, डुअल फ्रंट एयरबैग, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

क्या है ऑफर: Datsun अपनी GO Plus की खरीद पर भारी छूट दे रहा है। तमिलनाडु में इस कार की खरीद पर आप पूरे 88,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। जिसमें 56,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 30,000 रुपये का एक्सचेंज बेनिफिट्स और 2,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है। वहीं देश के अन्य हिस्सों में इस कार की खरीद पर आप पूरे 67,000 रुपये का लाभ उठा सकते हैं। जिसमें 35,000 रुपये का कैश डिस्काउंट, 30,000 रुपये का एक्सचेंज बेनिफिट्स और 2,000 रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है।

नोट: यहां पर इस कार के डिस्काउंट के बारे में जो भी बातें बताई गई हैं वो कंपनी के आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार है। देश के अलग अलग लोकेशन और डिलरशिप के अनुसार डिस्काउंट में भिन्नता हो सकती है। इसलिए छूट के बारे में पूरी जानकारी के लिए अपने नजदीकी डिलरिशप से संपर्क जरूर करें।

