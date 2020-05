BS6 Datsun Go & Go+: Datsun ने बीते दिन भारत में GO और GO+ को BS6 कंम्पलाइंट इंजन के साथ लॉन्च कर दिया है, जिसमें GO मॉडल की शुरुआती कीमत 3.99 लाख रुपये और GO+ मॉडल की कीमत 4.19 लाख रुपये एक्स शोरूम तय की गई हैं। डैटसन गो और डैटसन गो+ को कुल छह रंगो रूबी रेड, कांस्य ग्रे, एम्बर ऑरेंज, क्रिस्टल सिल्वर, विविड ब्लू और ओपल व्हाइट में पेश किया गया है।

इंजन और पावर : डैटसन गो और डैटसन गो + में बीएस6 कंम्पलाइंट 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 77PS की पावर और 104Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। बता दें, नए इंजन के साथ पावर और टॉर्क में कंपनी ने कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं इस मोटर के साथ 5 स्पीड एमटी (MT) और ऑटोमैटिक सीवीटी (CVT) का विकल्प भी दिया गया है। इसके साथ ही अब दोनों गाड़ियों में Sports mode को जोड़ दिया गया है।

खास फीचर्स : डैटसन गो और डैटसन गो + में एलईडी डीआरएलएस और 14 इंच के डायमंड-कट एलॉय व्हील के साथ 3D आकार के हेडलैम्प दिए गए हैं, इसके अलावा कैबिन में एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी के साथ 7 इंच की स्मार्ट टचस्क्रीन भी मिलेगी। वहीं सुरक्षा के माध्यम से डुअल फ्रंट एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस और ब्रेक असिस्ट, व्हीकल डायनामिक कंट्रोल और रिवर्स पार्किंग असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी उपलब्ध हैं।

क्या है ऑफर: Datsun ने Go और Go+ के साथ एक नई स्कीम “Buy Now and Pay In 2021” भी पेश की है, यानी आप अभी इस कार को खरीदत सकते हैं, जबकि आपको इसकी EMI 2021 से देनी होगी। इसके अलावा कम ईएमआई (EMI) योजना, ईएमआई बेनिफिट और 100 प्रतिशत फाइनेंस की सुविधा भी इन गाड़ियों पर उपलब्ध है। वहीं ये कार दो साल की स्टैंडर्ड वारंटी के साथ उपलब्ध हैं जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। बता दें, कोरोना संकट के कारण वाहनों को बेचना अब काफी मुश्किल काम हो गया है, जिसके चलते कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नई नई स्कीम लॉन्च कर रही हैं।

