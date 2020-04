Lockdown Effect on Auto Industry: कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है, इस वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है। जिसका सीधा असर व्यापार पर देखने को मिल रहा है। वहीं भारत में बीते 24 अप्रैल से लॉकडाउन जारी है जो कि आगामी 3 मई तक चलेगा। इसी बीच स्कोडा मोटर इंडिया के डायरेक्टर जैक हॉलिस ने एक ट्वीट कर इस लॉकडाउन के असर से पर्दा उठाया है।

जैक हॉलिस ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्वीटर पर लिखा है कि “पिछले 30 साल के ऑटो इंडस्ट्री के करियर में उन्होनें ऐसा पहली बार देखा है, जब आधिकारिक तौर पर पूरे महीने में 1 भी गाड़ी नहीं बेची है। हमें उम्मीद है कि बिजनेस जल्द ही पुराने स्थिति में लौटेगा, इस दौरान सभी लोग सुरक्षित रहें और सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन को फॉलो करें”

यह ट्वीट अपने आप में देश के ऑटो इंडस्ट्री के हालत को बयां कर रहा है। देश में लॉकडाउन के लागू किए गए जाने के बाद वाहनों का प्रोडक्शन और बिक्री दोनों ही बंद है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki को अपने मानेसर प्लांट को शुरू करने की अनुमति दी है, लेकिन कंपनी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब तक वाहनों की बिक्री की स्थिति नहीं संभलती है तब तक प्रोडक्शन शुरू नहीं किया जा सकता है।

Well after 30 years in the Motor Industry this will be the first time in my career that I will have officially sold zero cars in a month. I know the business will return soon, in the meantime stay safe everyone and follow the Government guidelines wherever you are.

— Zac Hollis (@Zac_Hollis_) April 24, 2020