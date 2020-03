Tips to Maintain your Car During Corona Lockdown: भारत पहली बार भयावह महामारी कोरोनावायरस के चलते लॉकडाउन है, और लोग अपने घरो में कैद हैं। हालांकि यह हमारे अच्छे के लिए ही है। फिलहाल तो यह लॉकडाउन 21 दिन का है, लेकिन इसे बढ़ाया जाएगा या नहीं इस बात पर अभी संदेह है। क्या आप जानते हैं कि अगर आपने 21 दिनों तक अपने वाहन का इस्तेमाल नहीं किया तो 21 दिन बाद उसे स्टार्ट करने जैसी कई समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। आइए आपको कुछ ऐसे टिप्स बताते हैं जिससे लॉकडाउन के दौरान आप अपनी कार की देखभाल कर सकते हैं:

1.सबसे पहले यह देख लें कि आपकी कार सुरक्षित जगह पार्क है। अगर आपके आस पास कवर्ड पार्किंग नहीं है, तो कार को कवर करके ही पार्क करें। क्योंकि पक्षी और तेज धूप आपकी कार के पेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि आप केबिन को अच्छी तरह से साफ करते हैं। कार में किसी भी प्रकार की रद्दी समान या खानें पीने के समान को न छोड़ें। इससे आपकी कार में चूहें आ सकते हैं।

2.जब कार को इतने लंबे समय के लिए इस्मेताल नहीं करना है तो कार के टैंक को ईंधन से फुल रखना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। यदि टैंक में कम ईंधन होता है, तो ईंधन टैंक में हवा भर जाती है। जो आपके वाहनों के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे लंबे समय तक करना जंग का कारण भी बन सकता है।

3.जब आप कार को लंबे समय के लिए पार्क कर रहे हैं तो ऐसे में पार्किंग ब्रेक या हैंडब्रेक को लगाने से बचें। अगर आपकी कार में सुविधा है तो कार को गियर या पार्किंग मोड में छोड़ना हमेशा बेहतर होता है। इसके अलावा आप पुराने जमाने में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जैसे लकड़ी या ईंट के बड़े टुकड़े का प्रयोग भी कर सकते हैं, जिससे कार का बैलेंस बनाया जा सकता है।

4.सबसे अहम बिंदु अपनी कार की बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दें, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो प्रत्येक 3-4 दिनों में एक बार कार को स्टार्ट करते रहें। ऐसा करके भी आप अपनी बैटरी को खराब होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा एयर कंडीशनर को जब भी चलाएं तो ब्लोअर का प्रयोग करें ताकी धूल के कण बाहर निकल जाए।

5.जब आप लंबे समय तक कार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके टायर में हवा का प्रेशर ठी​क है। क्योंकि जब लंबे समय तक कार को एक ही जगह पर पार्क किया जाता है, तो टायर हवा के दबाव को खो देते हैं।

