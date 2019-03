How to protect your car from theft: आज के समय में कारों का चोरी होना एक सामान्य सी बात हो चुकी है। ज्यादातर लोग जब किसी अनजान जगह पर अपनी कार को पार्क करते हैं तो उनके जेहन में सबसे बड़ा डर यही रहता है कि कहीं उनकी कार चोरी न हो जाए। एक आंकड़े के मुताबिक देश में हर मिनट एक कार चोरी होती है, और चोरों की निगाहें कुछ खास कारों पर सबसे ज्यादा रहती हैं। जिनमें महिंद्रा स्कॉर्पियो, हुंडई सैंट्रो, होंडा सिटी, टाटा इंडिका, महिंद्रा बोलेरो और मारुति डिजायर प्रमुख हैं।

ऐसा नहीं है कि अन्य कारें सेफ हैं दूसरी कारों पर भी चोर आसानी से हाथ साफ कर जाते हैं। यदि आप भी अपनी कार को चोरों की नजर से बचाना चाहते हैं तो हम आपके लिए कुछ जरूरी उपाय लेकर आए हैं। इन उपायों पर अमल कर के आप अपनी कार को चोरी होने से बचा सकते हैं। तो आइये जानते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा —

टायर लॉकर: आप अपनी कार में टॉयर लॉकर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन एक्सेसरीज है जिसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। ये लॉकर आपके ​पहियों में लगाया जा सकता है। इससे आपकी कार को कोई भी बिना आपकी अनुमति के कहीं भी ड्राइव नहीं कर सकता है।

अलॉर्म: ये फीचर ज्यादातर कारों में दिया जा रहा है लेकिन यदि आपकी कार में अलॉर्म नहीं है तो आज ही अपनी कार में इस एक्सेसरीज को लगाएं। इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं है। इससे यदि कोई भी अनजान व्यक्ति आपकी कार से छेड़ छाड़ करता है तो आपकी कार में लगा अलॉर्म बज उठेगा, जिससे आपकी कार के चोरी होने की संभावना कम हो जाएगी।

जीपीएस ट्रैकर: अपनी कार में जीपीएस ट्रैकर इंस्टॉल करवाएं। ये एक बेहद ही शानदार तकनीकी है। इस सिस्टम के एप को आप अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके जरिए आप अपनी कार से दूर होकर भी उसे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। यदि कोई आपकी कार को कहीं लेकर जाता है तो तत्काल आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी।

स्टीयरिंग व्हील लॉक: बाजार में स्टीयरिंग व्हील लॉकर भी उपलब्ध है। चोरों से बचने के लिए ये एक बेहद उम्दा साधन है। यदि चोर किसी तरह से आपके कार के भीतर दाखिल भी हो जाता है। तो वो इस सिस्टम को नहीं तोड़ सकता है। स्टीयरिंग व्हील लॉकर कार के स्टीयरिंग व्हील को जाम कर देता है। जिससे चोर आपकी कार को कहीं भी नहीं ले जा सकता है।

किल स्वीच: ये एक बेहद ही शानदार तकनीकी है। ये एक वॉयर होता है जिसे कार के इंजन और इग्निशन के बीच इंस्टॉल किया जाता है। जब तक इसे ऑफ न किया जाए ये कार के भीतर इलेक्ट्रिक फंक्शन को बंद कर देता है जिससे आपकी कार स्टॉर्ट नहीं हो सकती है। इसको ऑन या फिर ऑफ करने तरीका और जगह केवल कार मालिक को ही पता होती है। इसलिए चोर कभी भी आपकी कार को स्टॉर्ट नहीं कर सकता है।

इमोबिलाइज: कार को स्टॉर्ट करने का सबसे आसान तरीका उसकी चाभी ही होती है। लेकिन ये सिस्टम बहुत ही शानदार है। इसमें एक चिप लगा होता है जो कि आपकी कार के चाभी को मैच करता है। यदि चोर किसी तरह से आपकी कार में दाखिल भी हो जाता है और वो किसी दूसरी चाभी का प्रयोग आपकी कार को स्टॉर्ट करने के लिए करता है तो ये चिप से मैच नहीं होगा और कार स्टॉर्ट नहीं होगी।

इन बातों पर भी रखें ध्यान —

ठीक ढंग से करें लॉक: कई बार लोग छोटी मोटी जरूरत के लिए जल्दबाजी में कार से नीचे उतर जाते हैं। इस दौरान कार को ठीक से लॉक करना भूल जाते हैं। इसलिए स्थिति चाहे जो भी हो जब भी आप अपनी कार से नीचे उतरें उससे पहले सभी विंडो को ठीक ढंग से बंद करें और भी कार से बाहर आने के बाद कार को लॉक करने के बाद दरवाजे को खोलकर चेक कर लें।

गैराज का करें प्रयोग: महानगरों में ये सबसे बड़ी समस्या हैं। ज्यादातर लोगों के पास कार तो है लेकिन उनके पास सुरक्षित गैराज नहीं है। इसलिए वो लोग कार को सड़क के किनारे खड़ी करने को मजबूर हैं। लेकिन याद रखें कभी भी आप अपनी कार को यूं ही अकेला न छोड़ें कोशिश करें आप अपनी कार को हमेशा गैराज में खड़ी करें। इसके लिए आप गैराज में जगह भी किराए पर ले सकते हैं।

कीमती सामान: जब भी आप अपनी कार को कहीं रोड साइड पर खड़ी करें तो भूल कर भी कार की सीट या डैशबोर्ड पर ​कोई कीमती सामान जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैग या अन्य कीमती सामान न छोड़ें। ये एक तरह से चोरों को न्योता देना होता है। ऐसे कई मामले देखें गए हैं कि इन कीमती सामान के चक्कर में कारें चोरी होती हैं।

