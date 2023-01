Top 5 Cheapest Bikes 125cc: कम कीमत में मिलने वाले ये टॉप 5 बाइक, जो बन सकती हैं डिजाइन, माइलेज और दमदार इंजन का बेस्ट ऑप्शन

Low Budget 125cc Bikes जो कम बजट में लंबी माइलेज के साथ आती हैं जिसमें हीरो मोटोकॉर्प से लेकर टीवीएस तक की बाइक शामिल हैं।

Best Mileage Bikes 125cc जो 1 लीटर पेट्रोल पर 80 किलोमीटर तक का माइलेज देती हैं। (फोटो- HONDA)

Bike Segment में 100cc से लेकर 1000cc तक की बाइक मौजूद हैं जिसमें आज हम बात कर रहे हैं 125cc इंजन वाली बाइकों के बारे में जो अपनी कीमत, माइलेज और डिजाइन के लिए पसंद की जाती हैं। अगर आप भी 125cc इंजन वाली नई बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां जान लीजिए इस सेगमेंट की टॉप 5 बाइकों के बारे में जो अपनी कम कीमत के अलावा माइलेज और डिजाइन के चलते मार्केट में अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। Bajaj CT 125X बजाज सीटी 125 एक्स इस सेगमेंट की सबसे कम कीमत वाली बाइक है जिसके दो वेरिएंट कंपनी ने मार्केट में उतार हैं। इस बाइक की कीमत 72,077 रुपये से शुरू होकर 75,277 रुपये तक जाती है। इस बाइक में 124.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर दिया गया है जिसके साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। बाइक की माइलेज 59.6 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। Honda SP 125 होंडा एसपी एक स्टाइलिश कम्यूटर बाइक है जिसके दो वेरिएंट मार्केट में उपलब्ध हैं। होंडा एसपी की एक्स शोरूम कीमत 84,204 रुपये से लेकर 88,204 रुपये के बीच है। होंडा एसपी 125 में 123.94 सीसी का इंजन लगाया गया है जिसके साथ 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है। बाइक की माइलेज को लेकर होंडा का दावा है कि ये होंडा एसपी 65 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। Hero Super Splendor हीरो सुपर स्प्लेंडर अपने सेगमेंट के साथ साथ अपनी कंपनी की भी पॉपुलर बाइक है जिसके पांच वेरिएंट मार्केट में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। सुपर स्प्लेंडर की कीमत 77,918 रुपये है जो टॉप वेरिएंट में जाने पर 83,248 रुपये तक हो जाती है। सुपर स्प्लेंडर में सिंगल सिलेंडर वाला 124.7 सीसी का इंजन दिया गया है जिसके साथ 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। बाइक की माइलेज 80 किलोमीटर प्रति लीटर है। Also Read Used Bike Under 20 thousand: इस डील के जरिए 20 हजार में मिल जाएगी होंडा शाइन, पढ़ें क्या और कहां है ऑफर Honda Shine होंडा शाइन इस सेगमेंट में अपने डिजाइन और माइलेज के चलते पसंद की जाती है। इस बाइक के चार वेरिएंट कंपनी अब तक मार्केट में उतार चुकी है। होंडा शाइन की कीमत 78,687 रुपये से शुरू होकर 84,187 रुपये तक जाती है। होंडा शाइन में 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर वाला इंजन मिलता है जिसके साथ 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। बाइक की माइलेज 65 किलोमीटर प्रति लीटर है। Also Read एडवेंचर के शौकीन हैं तो 30 हजार देकर ले जाएं रॉयल एनफील्ड हिमालयन, इतनी भरनी होगी मंथली EMI TVS Raider टीवीएस राइडर एक एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक है जो कम बजट में आकर्षक डिजाइन और बढ़िया माइलेज के साथ मिलती है। इस बाइक के दो वेरिएंट कंपनी मार्केट में उतार चुकी है। टीवीएस राइडर की कीमत 85,973 रुपये से शुरू होकर 99,990 रुपये तक जाती है। टीवीएस राइडर में 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है जो 11.38 पीएस की पावर और 11.2 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। माइलेज को लेकर कंपनी दावा करती है कि ये बाइक 67 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है।

