Renault Triber Base Model finance plan: 6 लाख कीमत वाली 7 सीटर रेनो ट्राइबर मिल सकती है 1 लाख देकर, जानें 5 साल में कितनी बनेगी मंथली EMI

Car Finance Plans में आज जान लीजिए MPV सेगमेंट की सबसे सस्ती गाड़ियों में से एक Renault Triber को खरीदने का आसान प्लान जिसकी दिल्ली में एक्स शोरूम 5,99,800 रुपये है।

Renault Triber की ARAI द्वारा प्रमाणित माइलेज 20.0 किलोमीटर प्रति लीटर है। (फोटो- RENAULT INDIA)

पढें कार-बाइक (Carbike News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram