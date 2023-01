Pathaan actor Shahrukh Khan ने लॉन्च की थी ये इलेक्ट्रिक कार, सिंगल चार्ज पर देती है 631 km की रेंज, अब है उनके कार कलेक्शन का हिस्सा

Shahrukh Khan के पास मौजूद तमाम लग्जरी कारों के बीच ये उनकी पहली इलेक्ट्रिक कार है जिसे ऑटो एक्सपो 2023 में लॉन्च किया गया था।

Shahrukh Khan Hyundai के साथ करीब 25 साल से जुड़े रहे हैं।

Pathaan Film से सिल्वर स्क्रीन पर करीब 4 साल के बाद वापस लौटे शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की जितनी दमदार एक्टिंग है उतना ही दमदार और शानदार उनका कार कलेक्शन भी है। शाहरुख खान के कार कलेक्शन में हाल ही में एक नई कार की एंट्री हुई है जिसका नाम है हुंडई आयोनिक 5 (Hyundai Ioniq 5) जो कि एक इलेक्ट्रिक कार है। Pathaan Film Actor Shahrukh Khan ने हुंडई आयोनिक 5 (Hyundai Ioniq 5)को हाल ही में संपन्न हुए ऑटो एक्सपो 2023 में लॉन्च किया था जिसमें वो इस इलेक्ट्रिक कार के साथ अपना सिग्नेचर स्टेप देते हुए भी नजर आए थे। इसके बाद कंपनी ने इस कार को शाहरुख खान गिफ्ट भी किया है जो अब उनके गैराज का हिस्सा बन चुकी है। आज आप यहां जानेंगे Pathaan Actor Shahrukh Khan के हाथों लॉन्च हुई Hyundai Ioniq 5 इलेक्ट्रिक कार की कंप्लीट डिटेल जिसमें शामिल है इसकी कीमत, रेंज, टॉप स्पीड के साथ फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की कंप्लीट डिटेल। Shahrukh Khan Hyundai Ioniq 5 कीमत कितनी है शाहरुख खान ने जिस हुंडई आयोनिक को लॉन्च किया था उसकी एक्स शोरूम कीमत 44.95 लाख रुपये है। मगर ये कीमत शुरुआती 500 ग्राहकों के लिए थी। 500 बुकिंग मिलने के बाद कंपनी इस कीमत में इजाफा कर सकती है। Shahrukh Khan Hyundai Ioniq 5 बुकिंग प्रोसेस हुंडई आयोनिक 5 को बुक करने के लिए ग्राहक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार की बुकिंग के लिए 1 लाख रुपये का टोकन अमाउंट तय किया है। Also Read लग्जरी कारों के मामले में भी किंग हैं शाहरुख खान, Mannat में मौजूद कार कलेक्शन आपके होश उड़ा देगा Shahrukh Khan Hyundai Ioniq 5 बैटरी पैक और मोटर हुंडई आयोनिक 5 इलेक्ट्रिक कार में कंपनी ने 72.6 kWh का बैटरी पैक लगाया है जिसके साथ परमानेंट सिंक्रोनस मोटर को दिया गया है। यह मोटर 216 BHP की पावर और 350 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है। हुंडई मोटर्स दावा करती है कि ये बैटरी पैक 350 kW DC फास्ट चार्जर से चार्ज करने पर 18 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक हो जाता है। Shahrukh Khan Hyundai Ioniq 5 सिंगल चार्ज पर कितना चलती है हुंडई मोटर्स के अनुसार, एक बार फुल चार्ज होने के बाद Ioniq 5 631 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज देती है। इस रेंज को ARAI ने प्रमाणित किया है। स्पीड को लेकर हुंडई मोटर्स का एक दावा और है कि ये इलेक्ट्रिक कार 7.6 सेकंड में 0-100 की रफ्तार हासिल कर सकती है। Also Read Kartik Aaryan Car and Bike Collection: McLaren GT से लेकर Hunter 350 तक कार्तिक आर्यन के पास हैं ये कार एंड बाइक Shahrukh Khan Hyundai Ioniq 5 फीचर्स भी हैं जबरदस्त हुंडई आयोनिक 5 इलेक्ट्रिक कार में कंपनी ने 12.3 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है जिसके साथ वॉयस कमांड और कई कार कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा लेवल 2 ADAS, पैनोरमिक सनरूफ व्हीकल टू लोन फंक्शन, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स, हेड अप डिस्प्ले, जैसे लेटेस्ट और हाइटेक फीचर्स को दिया गया है। Shahrukh Khan Hyundai Ioniq 5 Safety Features सेफ्टी फीचर्स के मामले में भी कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक कार को काफी एडवांस बनाया है। इस कार में 6 एयरबैग्स, 36 डिग्री व्यू कैमरा, ईबीडी के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एडवांस ड्राइविंग सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं।

पढें कार-बाइक (Carbike News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram