Hyundai i20 N Line Base Model finance plan: जेब में पड़े हैं 90 हजार तो मिल जाएगी स्पोर्टी डिजाइन आई20 एन लाइन कार, इतनी बनेगी मंथली EMI

Hyundai i20 N Line Base Model की शुरुआती कीमत 10,16,099 रुपये (एक्स शोरूम, दिल्ली) है।

Hyundai i20 N Line Base Model की माइलेज 20.0 किलोमीटर प्रति लीटर है। (फोटो- HYUNDAI)

Premium hatchback segment में तमाम कंपनियों की कार मौजूद हैं जो मिड रेंज में स्पोर्टी डिजाइन के साथ मिलती हैं। प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में मौजूद कारों में से एक है हुंडई मोटर्स (Hyundai Motors) की हुंडई आई20 एन लाइन (Hyundai i20 N Line) जिसे कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है। हुंडई आई20 एन लाइन (Hyundai i20 N Line) स्पोर्टी डिजाइन वाली प्रीमियम हैचबैक है जिसकी कीमत, माइलेज, फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के साथ आप यहां जानेंगे इसे खरीदने का आसान डाउन पेमेंट और ईएमआई प्लान। Hyundai i20 N Line Base Model एक्स शोरूम और ऑन रोड कीमत हुंडई आई20 एन लाइन के बेस मॉडल की एक्स शोरूम कीमत (दिल्ली) 10,16,099 रुपये है। ऑन रोड होने पर ये कीमत 11,46,950 रुपये हो जाती है। इस कीमत के मुताबिक अगर आप कैश मोड में इसे खरीदते हैं तो इसके लिए आपके पास 11.47 लाख रुपये होने जरूरी हैं। मगर इतना बड़ा बजट न होने की स्थिति में आप यहां बताए जा रहे आसान फाइनेंस प्लान के जरिए Hyundai i20 N Line Base Model को 90 हजार रुपये देकर भी घर ले जा सकते हैं। Hyundai i20 N Line Base Model फाइनेंस प्लान ऑनलाइन डाउन पेमेंट और ईएमआई बताने वाले फाइनेंस कैलकुलेटर के मुताबिक, अगर आपके पास 90 हजार रुपये हैं तो बैंक की तरफ से इस कार के लिए 10,56,950 रुपये जारी हो सकता है जिस पर 9.8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर लागू होगी। Hyundai i20 N Line Base Model पर लोन जारी होने के बाद आपको 90 हजार रुपये की डाउन पेमेंट जमा करनी होगी और उसके बाद 5 साल तक हर महीने 22,253 रुपये की मंथली ईएमआई जमा करनी होगी। Also Read लग्जरी कारों के मामले में भी किंग हैं शाहरुख खान, Mannat में मौजूद कार कलेक्शन आपके होश उड़ा देगा फाइनेंस प्लान की कंप्लीट डिटेल को जान लेने के बाद आप जान लीजिए Hyundai i20 N Line Base Model के इंजन माइलेज और फीचर्स की डिटेल Hyundai i20 N Line Base Model इंजन और ट्रांसमिशन इस प्रीमियम हैचबैक कार में 998 सीसी का इंजन दिया गया है। यह इंजन 118.41 बीएचपी की पावर और 172 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। Also Read Pathaan actor Shahrukh Khan ने लॉन्च की थी ये इलेक्ट्रिक कार, सिंगल चार्ज पर देती है 631 km की रेंज, अब है उनके कार कलेक्शन का हिस्सा Hyundai i20 N Line Base Model माइलेज कितनी है हुंडई मोटर्स दावा करती है कि ये आई20 एन लाइन एक लीटर पेट्रोल पर 20.0 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है और इस माइलेज को ARAI द्वारा प्रमाणित किया गया है। Hyundai i20 N Line Base Model फीचर्स और स्पेसिफिकेशन हुंडई आई20 बेस मॉडल में कंपनी ने मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, फ्रंट सीट पर डुअल एयरबैग जैसे फीचर्स को दिया गया है।

