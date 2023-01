Hardik Pandya Car Collection: महंगी घड़ियों के अलावा लग्जरी कारों का भी शौक रखते हैं हार्दिक पांड्या, हैरान करने वाला है कार का कलेक्शन

Hardik Pandya अपनी लग्जरी लाइफ के लिए जाने जाते हैं मगर जितनी लग्जरी उनकी लाइफस्टाइल है उतना ही लग्जरी उनकी कारों का कलेक्शन भी है।

Hardik Pandya Car Collection में सबसे कम कीमत वाली कार Jeep Compass है। (फोटो- HARDIK PADNYA INSTAGRAM)

Hardik Pandya टीम इंडिया के ऑलराउंडर हैं जो अपने क्रिकेट के अलावा महंगी घड़ियों और महंगे कपड़ों के शौक के चलते चर्चा में बने रहते हैं। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि हार्दिक पांड्या महंगी घड़ियों और कपड़ों के अलावा लग्जरी कारों का भी शौक रखते हैं और इस शौक के चलते उनके पास लग्जरी कारों का एक खास कलेक्शन भी है। Hardik Pandya Car Collection हार्दिक पांड्या के पास मौजूद कारों में Lamborghini से लेकर Rolls Royce जैसी कारों का नाम भी शामिल है। यहां आप जानेंगे हार्दिक के पास मौजूद कारों की कंप्लीट डिटेल। Rolls Royce हार्दिक पांड्या के कार कलेक्शन में सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस (Rolls Royce) जो किसी चलते फिरते लग्जरी रूम जैसी होती है। रॉल्स रॉयस का नाम दुनिया की सबसे महंगी कारों में शुमार होता है। हार्दिक पांड्या के पास रॉल्स रॉयस घोस्ट है जिसकी कीमत 6.95 करोड़ रुपये से लेकर 7.95 लाख रुपये तक जाती है। रॉल्स रॉयल घोस्ट की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 4.8 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेती है। Rolls Royce Also Read Lamborghini से लेकर Range Rover तक, के एल राहुल और अथिया शेट्टी के पास हैं इतना बड़ा लग्जरी कार कलेक्शन Lamborghini Huracan Evo हार्दिक पांड्या के कार कलेक्शन में दूसरी सबसे महंगी कार लेम्बोर्गिनी हुराकैन ईवो एक सुपर स्पोर्ट्स का है जो जिसकी कीमत 3.71 करोड़ रुपये से लेकर 4.99 करोड़ रुपये के बीच है। ये स्पोर्ट्स कार महज 3.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकती है। Lamborghini Huracan Evo Mercedes G-wagon हार्दिक पांड्या के कार कलेक्शन में तीसरी कार मर्सिडीज जी वैगन है जिसकी कीमत 1.72 करोड़ रुपये है। ये एसयूवी 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार 4.5 सेकंड में हासिल कर लेती है। Mercedes G-wagon Also Read Mahendra Singh Dhoni Car and Bike collection गैराज में खड़ी हैं Ferrari से लेकर Ninja ZX14R Audi A6 हार्दिक पांड्या के पास चौथी कार ऑडी ए6 है जो मिड रेंज वाली प्रीमियम सेडान है। इस कार की कीमत 61.60 लाख रुपये से लेकर 66.26 लाख रुपये के बीच है। ये सेडान 6.8 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। Audi A6 Jeep Compass हार्दिक पांड्या के पास एक जीप कंपास है और इस एसयूवी को उन्होंने अपने दिवंगत पिता हिमांशु पांड्या को 2017 में गिफ्ट किया था। Jeep Compass इस एसयूवी की कीमत 21.09 लाख रुपये से लेकर 31.29 लाख रुपये के बीच है। ये एसयूवी 10.89 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर लेती है।

