Ather 450X: सिंगल चार्ज में रेंज 146 km रेंज के साथ 3.3 सेकंड में 40 kmph की स्पीड, जानें कीमत और फीचर्स सहित कंप्लीट डिटेल

Ather 450X Electric Scooter features में ब्लूटूथ और वाईफाई जैसे हाइटेक फीचर्स भी शामिल हैं।

Ather 450X में डबल डिस्क ब्रेक के साथ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। (फोटो- ATHER ENERGY)

पढें कार-बाइक (Carbike News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram