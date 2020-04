Volkswagen India ने हाल ही में नए उत्सर्जन मानकों में अपने व्हीकल लाइनअप को अपडेट करते हुए भारत में Polo को बीएस6 कंम्पलाइंट कर लॉन्च कर दिया है। जिसकी कीमत 5.83 लाख रुपये तय की गई है। नई पोलो में कंपनी ने नया 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर युक्त TSI पेट्रोल इंजन का प्रयोग किया है। इस इंजन को BS4 मॉडल में मिलने वाले 1.2-लीटर चार-सिलेंडर युक्त TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन से रिप्लेस किया गया है। बता दें, बीएस4 इंजन के साथ कंपनी 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प देती थी

हालांकि नए BS6 कंम्पलाइंट 1.0 लीटर इंजन के साथ 6-स्पीड मैनुअल और एएमटी का विकल्प दिया गया है। वहीं पावर की बात करें तो यह नया इंजन 108 bhp की पावर और 175 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। बीएस6 मानदंडों के अनुरूप इस इंजन के माइलेज को लेकर कंपनी का दावा है कि इसका MPI इंजन 17.75kpl तक का माइलेज और मैन्युअल वर्जन पर TSI मॉडल 18.24kpl का माइलेज देने में सक्षम है। बता दें, पोलो का बीएस4 इंजन 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक के साथ 17.21kpl का माइलेज देता था। वहीं फिलहाल इसके एएमटी वर्जन के माइलेज का खुलासा नहीं किया गया है।

Volkswagen Polo के Trendline, Comfortline and Highline Plus वैरिएंट में 1.0 MPI इंजन और फुली लोडेड Highline Plus और GT Line वैरिएंट में 1.0 लीटर वाला TSI इंजन दिया गया है। कीमत की बात करें तो BS4 मॉडल की तुलना में नए BS6 पोलो की कीमतें आसपास ही रखी गई हैं। हालांकि इसके टॉप वैरिएंट के लिए अब आपको पुराने मॉडल से 4,000 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। दूसरी ओर, नया पोलो GT TSI पुराने मॉडल की तुलना में 17,000 रुपये सस्ता भी हो गया है।

बता दें, कंपनी ने पोलो बीएस6 कें साथ वेन्टो को भी अपग्रेड कर लॉन्च किया है, जिसमें भी Volkswagen Vento को Trendline, Comfortline, Highline और Highline वैरिएंट के साथ अब 1.0 लीटर का TSI इंजन मिलता है जो पोलो जीटी में मिलने वाली समान पावर प्रदान करता है। नई वेंटो की कीमत पुराने मॉडल के मुकाबले करीब 10,000 रुपये ज्यादा रखी गई हैं। वहीं इसके टॉप वेरिएंट में लगभग 12,000 की बढ़ोतरी की गई है।

