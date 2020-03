Volkswagen India ने नए उत्सर्जन मानकों की समय सीमा से पहले ही अपने व्हीकल लाइनअप को अपडेट करते हुए भारत में अपनी दो लोकप्रिय कार Polo और Vento को बीएस6 कंम्पलाइंट कर लॉन्च कर दिया है। जिसमें बीएस6 Polo की कीमत 5.82 लाख रुपये और बीएस6 वेंटो की कीमत 8.86 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई हैं।

दोनों गाड़ियों में कंपनी ने समान सिर्फ 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन का प्रयोग किया है, इससे पहले इन गाड़ियों में 1.2 लीटर और 1.6-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता था। कंपनी अब Polo में 1.0-लीटर MPI और TSI इंजन दिया गया है, जबकि Vento में सिर्फ TSI इंजन ही दिया गया है। बता दें, 1.5-लीटर डीजल इंजन को भारत में गैसोलीन नीती के तहत लाइन-अप से पूरी तरह से हटा दिया गया है।

फिलहाल अब 1.0-लीटर पेट्रोल मोटर को कंपनी की EA 211 इंजन फैमिली में जोड़ा गया है, जिसमे सबसे बड़ा परिवर्तन इस इंजन को मिल रहा TSI वर्जन है, जो 108 bhp की पावर और 175 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। कंपनी का कहना है कि यह नया तीन-सिलेंडर इंजन 1.2-लीटर इंजन की तुलना में हल्का है। ट्रासमिशन के लिए पोलो TSI को 6-स्पीड मैनुअल मिलेगा। वही इसमें 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर की जगह अब 7-स्पीड DSG को प्लेस कर दिया गया है।

Volkswagen Polo के Trendline, Comfortline and Highline Plus वैरिएंट में 1.0 MPI इंजन और फुली लोडेड Highline Plus और GT Line वैरिएंट में 1.0 लीटर वाला TSI मोटर इंजन दिया गया है। कीमत की बात करें तो BS4 मॉडल की तुलना में नए BS6 पोलो की कीमतें आसपास ही रखी गई हैं। हालांकि इसके टॉप वैरिएंट के लिए अब आपको पुराने मॉडल से 4,000 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। दूसरी ओर, नया पोलो GT TSI पुराने मॉडल की तुलना में 17,000 रुपये सस्ता हो गया है।

BS6 Volkswagen Vento को Trendline, Comfortline, Highline और Highline वैरिएंट के साथ अब 1.0 लीटर का TSI इंजन मिलता है जो पोलो जीटी में मिलने वाली समान पावर प्रदान करता है। नई वेंटो की कीमत पुराने मॉडल के मुकाबले करीब 10,000 रुपये ज्यादा रखी गई हैं। वहीं इसके टॉप वेरिएंट में लगभग 12,000 की बढ़ोतरी की गई है।

