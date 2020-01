Bs6 Tata Harrier : देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने भारत में 2019 में अपनी नई एसयूवी Tata Harrier को पेश किया था, और अब कंपनी 2020 ऑटो एक्सपो में BS6 हैरियर को लॉन्च करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। हाल ही में टाटा मोटर्स ने नया टीजर जारी किया है, नए टीजर में हैरियर को ऑटोमैटिक 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ देखा जा सकता है।

हैरियर के नए वर्जन को कई बार भारतीय सड़कों पर देखा जा चुका है, जिसमें इस कार में सनरूफ और ऑटोमैटिक 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलने की संभावना जताई जा रही थी। फिलहाल कंपनी ने अब इस बात की आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि जल्द ही हैरियर को इन नए बदलाव के साथ पेश किया जाएगा।

कंपनी ने बीते दिन हैरियर का एक नया टीजर वीडियो जारी किया है, जिसमें मैनुअल मोड के साथ एक ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिखाई दे रहा है, बता दें, यह Hyundai-sourced 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है। Tata Harrier बाजार में फिलहाल केवल डीजल इंजन के साथ ही उपलब्ध है। इसमें कंपनी ने 2.0 लीटर की क्षमता का 4 सिलिंडर युक्त टर्बो डीजल इंजन का प्रयोग किया है। इस इंजन को फिएट से लिया गया है। ये इंजन 140BHP की पावर प्रदान करता है। वहीं बीएस 6 कंम्प्लाइंट हैरियर में यह इंजन 170पीएस की पावर और 350 एनएम का टॉर्क जेनरेट करेगा। बता दें, इसी इंजन का प्रयोग MG Hector और Jeep Compass में भी किया गया है।

BS6 Tata Harrier के टॉप स्पेक XZ + वैरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ के साथ लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही इसमें 18 इंच के ड्यूल टोन अलॉय व्हील, डे नाइट IRVMs, नए डिजाइन के साथ छोटे ORVM और इलेक्ट्रिक एडजस्ट ड्राइवर सीटें शामिल होंगी। कंपनी ने जो टीजर जारी किया है, उसमें हैरियर एक नए लाल रंग स्कीम के साथ दिखाई दे रही है। वहीं टीजर वीडियो का टाइटल भी Give in to the Red रखा गया है।

टाटा मोटर्स ने हाल ही में हैरियर की कीमत में बढ़ोत्तरी भी की है। जानकारी के अनुसार कंपनी ने अलग अलग वैरिएंट्स पर 35,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये तक का इजाफा किया है। जब इस एसयूवी को लांच किया गया था उस वक्त इसकी कीमत 12.99 लाख रुपये से लेकर 16.95 लाख रुपये के बीच थी। लेकिन अब इसकी कीमत 13.45 लाख रुपये से लेकर 17.3 लाख रुपये तक हो चुकी है।

