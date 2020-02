प्रतिकात्मक तस्वीर: Hero Splendor Plus कंपनी की बेस्ट सेलिंग बाइक्स में से एक है।

New BS6 Hero Splendor Plus Price & Features: दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp अपने वाहनों के विस्तृत रेंज को नए मानकों को अनुसार अपडेट कर रही है। कंपनी अपनी बेस्ट सेलिंग कम्यूटर बाइक Hero Splendor Plus को नए BS6 इंजन के साथ अपडेट कर जल्द ही लांच करने वाली है। इससे पहले ही इस बाइक की कुछ तस्वीरें लीक हो चुकी हैं। कंपनी इस बाइक को बिल्कुल ही नए अंदाज में पेश करने वाली है।

Hero MotoCorp देश की पहली वाहन निर्माता कंपनी रही है जिसने बाजार में सबसे पहले BS6 इंजन वाले दोपहिया वाहन को पेश किया था। बीते साल कंपनी ने बाजार में अपनी नई Splendor iSmart को BS6 इंजन के साथ अपडेट कर लांच किया था। Splendor Plus अपने सेग्मेंट की सबसे ज्यादा बेची जाने वाली बाइक है, खास लुक, कम कीमत और लो मेंटेनेंस के चलते लोग इस बाइक को खासा पसंद करते हैं।

कंपनी ने इस बाइक में 97.2 cc की क्षमता का एयर कूल्ड, 4 स्ट्रोक, सिंगल सिलिंडर युक्त इंजन का प्रयोग किया है। जो कि 8.36 PS की पावर और 8.05 का टॉर्क जेनरेट करता है। अब तक कंपनी इस बाइक में कार्ब्युरेटर का प्रयोग करती रही है, लेकिन अब नए इंजन अपडेट के साथ ही कंपनी इसमें फ्यूल इंजेक्शन तकनीक का प्रयोग करेगी। जो कि बाइक के माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों को बेहतर बनाएगा।

नई Hero Splendor Plus के न केवल इंजन को अपडेट किया गया है बल्कि इसके डिजाइन में भी कंपनी ने बदलाव किया है। बाइक के बॉडी पर कंपनी ने नए ग्रॉफिक्स का प्रयोग किया है। हालांकि इसके स्पीडोमीटर में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन नया डुअल टोन पेंट स्कीम इस बाइक के लुक को और भी आकर्षक बनाता है। कंपनी इस बाइक को कई नए रंगों के साथ पेश करेगी।

क्या होगी कीमत: हालांकि लांच से पहले नई Hero Splendor Plus की कीमत के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जानकारों का मानना है कि नए इंजन अपडेट के बाद बाइक की कीमत में इजाफा जरूर होगा। मौजूदा मॉडल की शुरुआती कीमत 50,860 रुपये (एक्स-शोरूम) है। इस बाइक की कीमत में 5,000 रुपये से लेकर 8,000 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। कंपनी जल्द ही इस बाइक को नए इंजन के साथ बाजार में लांच करेगी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App