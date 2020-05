Datsun Go Plus अपने सेग्मेंट की सबसे कम कीमत की MPV है।

BS6 Datsun Go and Go Plus: देश में बीते 1 अप्रैल को नए BS6 उत्सर्जन मानक को लागू कर दिया गया है। हाल ही में जापानी वाहन निर्माता कंपनी Datsun ने अपनी नई कारों Go और Go+ को आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट किया है। लेकिन इन कारों के लांच से पहले ही इससे जुड़ी कुछ खास बातें फीचर्स और माइलेज का खुलासा हुआ है। कंपनी ने इन कारों के इंजन को अपडेट किया है।

ऑटोकार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक Datsun Go और Go+ में कंपनी ने 3 सिलिंडर युक्त 1.2 लीटर की क्षमता का पेट्रोल इंजन प्रयोग किया है। जो कि 68hp की पावर और 104NM का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 5 स्पीट मैनुअल और CVT गियरबॉक्स को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार इस कार का मैनुअल वैरिएंट 19.02 किलोमीटर और ऑटोमेटिक वैरिएंट 19.59 किलोमीटर प्रतिलीटर तक का माइलेज देती है। यह माइलेज ऑटोमोटिक रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) द्वारा प्रमाणित है।

इसके ऑटोमेटिक वर्जन में भी कंपनी ने 1.2-लीटर की क्षमता का ही पेट्रोल इंजन प्रयोग किया है, लेकिन इसे इस तरह से ट्यून किया गया है कि यह इंजन 77Hp की पावर जेनरेट करता है। हालांकि इसके टॉर्क में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, यह कार मैनुअल वैरिएंट की ही तरह 104NM का टॉर्क जेनरेट करता है। हालांकि BS4 मॉडल की तुलना में इन कारों के माइलेज में बहुत ही मामूली गिरावट आई है।

यह कार कुल पांच वैरिएंट में उपलब्ध होगी, कंपनी जल्द ही इन कारों की कीमत का भी खुलासा करेगी। जानकारों का मानना है कि नए BS6 इंजन अपडेट के बाद इन कारों की कीमत में मामूली इजाफा देखने को मिल सकता है। बीते साल कंपनी ने अपनी इन कारों को नए सुरक्षा मानकों के अनुसार अपडेट किया था। जिसके बाद इनमें एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, डुअल एयरबैग और पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स को शामिल किया गया था।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। जनसत्‍ता टेलीग्राम पर भी है, जुड़ने के ल‍िए क्‍ल‍िक करें।