How to Book Car Online: देश की बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियों ने लॉकडाउन में ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन कार को बेचने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। सभी वाहन कंपनियां इस तर्ज पर ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्म पर छूट भी मुहैया करा रही हैं।, तो कुछ कंपनियां तीन महीने तक की ईएमआई (EMI) पर छूट भी दे रही हैं। हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी कार खरीदने के लिए ऑनलाइन प्‍लेटफॉर्म की शुरुआत की है। जिसका नाम ‘ओन-ऑनलाइन’ (Own Online) रखा गया है। आइए बापको बताते हैं कि कैसे आप महिंद्रा की कार को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं।

चार स्टेप में बुक करें कार: इसके लिए सिर्फ आपको चार स्टेप को अपनाना होगा। जिसमें सबसे पहले महिंद्रा की वेबसाइट पर जाकर लॉगइन करना होगा। उसके बाद आप इपनी पसंद की कार चुन सकते हैं। फिर कार के बाय में क्लिक कर आपको कुछ जरूरी डिटेल भरनी होंगी। यानी इसके जरिए आप कार का कोटेशन पाने के अलावा, फाइनेंस व इंश्‍योरेंस का विकल्‍प और बिना कहीं संपर्क किए बिना पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही कंपनी ने Own Online के तहत वाहन की डिलीवरी का विकल्प भी दिया है, जिसे आप अपनी पसंदीदा लोकेशन पर ले सकते हैं।

30 मिनट में होगी प्रक्रिया पूरी: महिंद्रा का दावा है, कि इस प्लेटफार्म के माध्यम से लोग करीब 30 मिनट में अपने पसंद की कार खरीद सकते हैं। बता दें, महिंद्रा ने ‘ओन-ऑनलाइन’ में 270 से ज्‍यादा डीलरों और 900 से अधिक संपर्क केंद्रों को शामिल किया है, जो घर पर ही रियल-टाइम में सहायता करने के साथ घर पर टेस्‍ट ड्राइव और व्‍हीकल डिलीवरी की सुविधा देंगे। यहां ध्यान देने वाली यह है, कि कोरोना के संकट के बीच ऑनलाइन प्‍लेटफॉर्म पर करीब सभी कंपनियां उतर चुकी हैं।

सभी बड़ी कंपनियों ने अपनाया रुख: हालांकि एक बार सब कुछ नार्मल होने के बाद ग्राहक दोबारा शोरूम की तरफ रुख करेंगे। क्योंकि कार को खरीदने के लिए टेस्‍ट ड्राइव और ऑथेंटिकेशन की जरूरत होती है। जिसेक लिए वह शोरूम पर जाना ही पसंद करते हैं। वर्तमान में Honda, Hyundai, BMW, Maruti Suzuki, Mahindra and Mahindra, Tata Motors जैसी सभी कंपनियों डिजिटल प्‍लेटफॉर्म पर अपने वाहनों की ब्रिकी के लिए शामिल हैं।

