BMW Color Changing Car: आपने रंग बदलने वाले गिरटिग देखे होंगे हो सकता है आपने रंग बदलने वाले इंसान भी देखे हों लेकिन क्या आपने रंग बदलने वाली कार देखी है। यकीनन आपका जवाब ना में होगा लेकिन इस कारनामे को अंजाम दिया है जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता बीएमडब्ल्यू (BMW)ने जिसने दुनिया की पहली रंग बदलने वाली कार को पेश किया है।

BMW ने कब और कहां दिखाई रंग बदलने वाली कार

बीएमडब्‍ल्‍यू (BMW) ने इस रंग बदलने वाली कार को लाग वेगास में आयोजित कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2023 (CES 2023) में पेश किया है। कंपनी इस कार को पिछले साल भी इस मेले में डिस्प्ले कर चुकी है जिसे फिर से शोकेस किया गया है।

BMW Color Changing Car क्या है टेक्नोलॉजी

बीएमडब्‍ल्‍यू (BMW) ने जिस रंग बदलने वाली कार को सीएसई 2023 (CES 2023) में पेश किया है उसको BMW i-Vision DEE नाम दिया गया है। यह एक कॉन्स्पेट इलेक्ट्रिक कार है जिसे बीएमडब्ल्यू ने less is more टैगलाइन के साथ शोकेस किया है। इस इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट कार में 240 ई-इंक वाले पैनल लगाए गए हैं जिससे ये कार 32 कलर बदल सकती है।

BMW i-Vision Dee Color Changing Car में मिलेगी लंबी ड्राइविंग रेंज

32 कलर बदलने के साथ ही इस इलेक्ट्रिक कार की एक और खासियत है इसकी ड्राइविंग रेंज, रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस इलेक्ट्रिक कार एक बार फुल चार्ज होने के बाद 500 से 700 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज दे सकती है। इस कार में कंपनी नॉर्मल चार्जर के बजाय फास्ट चार्जर का इस्तेमाल करेगी जिससे कुछ ही मिनटों में ये कार चार्ज हो सकेगी।

BMW i-Vision Dee Color Changing Car फीचर्स और इंटीरियर भी होगा कमाल

बीएमडब्ल्यू की इस कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक कार के मॉडल से मिली जानकारी के मुताबिक, कंपनी इसमें एक लग्जरी बड़ा केबिन देगी जिसमें हाइटेक फीचर्स को जोड़ा जाएगा। इसमें फुल टच स्क्रीन डैशबोर्ड दिया जाएगा जिसके साथ बड़े साइज का हेड अप डिस्प्ले, 16 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एआई, वॉयस कमांड, जैसे फीचर्स को शामिल किया जा सकता है।

BMW i-Vision Dee Color Changing Car कब होगी लॉन्च

कंपनी ने अभी तक रंग बदलने वाली कार के लॉन्च को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इस रंग बदलने की इस तकनीक को 2025 में अपनी न्यू क्लास ईवी में दे सकती है।